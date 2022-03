La erosión que se ha intensificado en el sector de Playa Salguero en Santa Marta, llevó a que los moradores instalaran sacos de arena como una medida de contención artesanal para frenar la arremetida del mar que se ha convertido en una grave amenaza para las edificaciones.



(También: En el Carnaval, la vida le gana a la muerte una batalla que iba perdiendo)



Aunque los residentes consideran que esta obra logró contener temporalmente la progresión del fenómeno natural, la alcaldía a través de la Unidad de Espacios Público retiró todo el material que se había colocado en la orilla de la playa.

La acción de la administración distrital, generó molestia e inconformidad entre los que viven en la zona, debido a que, además de perderse su esfuerzo, tiempo y el recurso económico utilizado, volvieron a quedar expuestos a la erosión.

(Lea: Así será el Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla 2022)

Miren como estas personas no hacen, ni dejan hacer. Están destruyendo lo que con mucho trabajo hizo la comunidad; aquí estamos alarmados por la inundación del mar FACEBOOK

TWITTER

“Miren como estas personas no hacen, ni dejan hacer. Están destruyendo lo que con mucho trabajo hizo la comunidad; aquí estamos alarmados por la inundación del mar que podría presentarse en cualquier momento”, expresó una moradora del sector mientras grababa a los funcionarios.



Cabe indicar que en reiteradas ocasiones, los propios moradores de Playa Salguero habían expresado su intención de rellenar la orilla con sacos de arena; sin embargo no tenían la aprobación de las autoridades.



Aún sin los permisos, varias personas optaron por ejecutar la obra que finalmente terminó desmontada.



(También: Las mejores fotos de la Batalla de Flores)



“Pero como hacemos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, mientras vemos que el mar se acerca día tras día a nuestras viviendas”, sostuvo otro habitante.

Obras no tenían especificaciones técnicas



La Dirección Marítima sobre el procedimiento de retiro del material de la playa, confirmó que la obra no tenía aprobación ni especificaciones técnicas de las autoridades marítimas.



“No puede asegurarse que con estos trabajos se mitigará la problemática. Es necesario una evaluación profunda para evitar afectaciones ambientales y confirmar que el proyecto realmente será una medida de contención”, manifestó el capitán Diego Salguero.



Según el oficial, este tipo de labores deben ser ejecutadas por expertos en la materia.



“Debemos esperar los procesos para poder actuar correctamente. No se puede proceder sin aval porque lo que podría verse como una solución momentánea en este punto podría llevar a afectar otra zona aledaña”, agregó Salguero.



El capitán de Puerto dijo que actualmente se viene avanzando en una solución a esta problemática.



“Hace un año no se tenían estudios, pero afortunadamente ya existen unos diseños de especialistas que darán los resultados que se requieren”, detalló el oficial.



Al respecto, contó que en las próximas semanas se adelantarán las primeras obras de mitigación.



“Vamos a reunirnos con las autoridades locales para obtener una asignación y de esa manera intervenir inicialmente el punto más neurálgico mientras se inician las labores definitivas”, puntualizó Salguero.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv