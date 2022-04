Con el fin de seguir impulsando la empleabilidad en el Atlántico, el Sena y Tecnoglass se unen para impulsar más de 400 vacantes de perfiles administrativos y operativos, los cuales se dan como producto de la ampliación de la planta de producción de la empresa que inicialmente tendrá 8 mil metros cuadrados de extensión.



Estamos creciendo, generando más empleos y contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad para seguir posicionándonos como la capital mundial de la Ventana https://t.co/nQ2muq4miM — Tecnoglass (@TecnoglassSA) April 14, 2022

“Esta oportunidad es un gancho muy favorable para jalonar la empleabilidad en todo el departamento”, dijo la directora Sena regional Atlántico, Jacqueline Rojas.

A donde debe llevar la hoja de vida

La recepción de hojas de vida se realizará a través una feria de empleo presencial este 21 y 22 de abril en el salón múltiple del Centro Industrial y de Aviación ubicado en la Calle 30 No. 3E-164 Barranquilla, con horario de atención de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Dentro de los perfiles requeridos se encuentran: Pintor industrial, Técnico mecánico industrial, Técnico eléctrico industrial, Técnico en procesos industriales, Técnico control de calidad (Metrología), Técnico en recubrimiento con pintura (Pintores industriales), Técnico en inspección y ensayo con procesos no destructivos, Técnico mecánica diésel, Técnico electromecánico, Operario de montacargas, Técnico en seguridad y salud en el trabajo, Oficial de corte y mecanizado , Ayudante de corte y mecanizado , Técnico mecanizado , Programador CNC , Ingeniero de proyectos.



Adicionalmente, dentro de la convocatoria se encuentran roles ocupacionales en los cuales no se requiere experiencia previa, tal como es el caso de los Auxiliares de Producción, siendo pertinente para bachilleres egresados de programas de articulación con la media técnica preferiblemente de programas afines al sector industrial, metalmecánico y logístico.



Los interesados también podrán postularse a estas vacantes, hasta el 15 de mayo a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo: https://ape.sena.edu.co/

