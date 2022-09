Los días pasan, las horas siguen corriendo, pero no hay noticias que alienten sobre el estado de salud del boxeador Luis Quiñónes, quien permanece en coma inducido, tras ser operado de urgencia por un hematoma subdural, tras desplomarse el sábado por la noche en el ring del coliseo Elías Chegwin, de Barranquilla.



(Lea aquí: El 'Guerrero' Luis Quiñones sigue luchando por su vida)



Precisamente su rival de esa noche, por el título nacional de las 140 libras, el barranquillero José Muñoz, se pronunció sobre el difícil momento que vive su colega.​

Luis Quiñónes es atendido luego de desplomarse en el ring. Foto: Estewil Quesada

A través de una carta enviada por su representante a este medio, Muñoz asegura que "nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos".



Añade que "durante los últimos días, no cesa tu imagen en mi cabeza, y pienso en el gran futuro que tienes por delante. Hemos sido compañeros y amigos de

sparring lo cual me ha permitido conocer todo lo bueno que tienes por

brindar como persona y como deportista".



(Además: Luis Quiñones, con 'pronóstico muy reservado': primer parte médico de su salud)



El boxeador solo desea que su rival y amigo vuelva a despertar: "Solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti".



"Siempre hemos escuchado que las situaciones difíciles no duran para

siempre, y hoy más que nunca me aferro a esas palabras. Quiero decirte, que

estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te

recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños", escribió.



(También: Luis Quiñónes: así fue la dramática pelea que lo tiene luchando por su vida)



También agradeció a quienes "han estado pendiente de Luis, les pido que oren por él,

por su familia y por su equipo de trabajo. Sabemos que eres una gran persona, un guerrero y un soñador, por eso mi familia, mis amigos y yo, seguiremos pidiendo a Dios para que te levante de allí y te impulse a cumplir tus sueños. Fuerza Guerrero", finalizó la emotiva carta.

La carta de José Muñoz a su rival y colega Luis Quiñónes, quien se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Barranquilla, tras desplomarse en el ring el sábado pasado. pic.twitter.com/eFBFMRM8W3 — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) September 27, 2022

