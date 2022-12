La imagen de dos hombres intentando subir desesperadamente una lavadora por la puerta trasera de un bus urbano se ha convertido en tendencia en las redes sociales.



La curiosa imagen se registró la mañana de este martes en la calle 72 con carrera 49C, en el norte de Barranquilla.



La escena fue capturada por el periodista Harold Yanes Ropain cuando salía de la emisora donde trabaja. “Pensé que era una broma”, dijo al ver la situación.



Instantes en que intentan subir la lavadora. Foto: Cortesía Harol Yanes

Yanes cuenta que pensó que era ‘mamadera de gallo’, pero al confirmar que era una situación real, sacó el celular y grabo a los dos hombres que pararon un bus e intentaron subir el electrodoméstico por la parte de trasera, pero por lo grande no entró.



En el video se ve cuando el chofer del vehículo se detiene, espera pero al ver que los dos hombres no pueden subir la lavadora, cierra la puerta, acelera el bus y sigue la marcha.



Entre los muchos comentarios que ha recibido el video subido en la cuenta de twitter de Yanes está el de una mujer, quien señala que este tipo de situación muestra la dura realidad de muchas personas: “Uno se ríe jajaja, pero uno no conoce la necesidad de los demás”, subraya el trino.





Al final Yanes se fue y dejó a los dos hombres intentando encontrar un bus que les permitiera llevar la lavadora, y al parecer lo lograron: “un bus les dejó que la montaran en el techo y los llevó”, concluye el periodista.

BARRANQUILLA