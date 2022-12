Una actividad paranormal tenía al borde de la locura a un joven Ojeda, que de pronto corrió al cementerio municipal, se enfrentó por desespero al alma en pena del señor Bolaños y terminó dándose látigo siete Viernes Santos para que este lo dejara tranquilo.



El flagelante era oriundo del municipio de Palmar de Varela (Atlántico), pero vino a recuperar la paz en su vida el día que decidió ir a Santo Tomás a cumplirle la manda que hacía Bolaños desde el más allá, en el ya tradicional desfile de los penitentes de Semana Santa.



Esta práctica, vigente hasta ahora aunque interrumpida históricamente en un par de ocasiones, consiste en el desfile de un grupo de personas con el torso descubierto hacia la cruz vieja del pueblo mientras se flagelan con cabuyas que sostienen bolas de cera.



A estas las hacen impactar en sus propios cuerpos durante los 2,5 kilómetros de ruta, que tiene una duración de hora y media, ante temperaturas extremas que confunden las gotas de sudor con la sangre que derraman los participantes.

No a las mandas públicas

El flagelante era oriundo del municipio de Palmar de Varela (Atlántico). Foto: Kronos

Ellos, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, van vestidos solo con un par de telas blancas para cubrir la cabeza y las extremidades inferiores. Dichas telas llaman la atención por tener bordadas pequeñas cruces negras.



Y quienes asisten van motivados por una muestra de arrepentimiento de lo que consideran un pecado cometido y así obtener el perdón de Dios, o para cumplir la promesa que le hicieron tras un favor o milagro concedido.



Sin embargo, según recuerda el investigador Pedro Reneldo Badillo Noriega, la crueldad de la práctica provocó que la iglesia prohibiera en 1968 toda esta clase de mandas públicas, tras el concilio vaticano que sancionó el papa Pablo VI tres años antes.



Este hecho tuvo su impacto en el municipio de Santo Tomás, donde del 18 de abril al 1 de mayo de 1968 no hubo ninguna clase de oficios religiosos. Con la iglesia en entredicho, la inactividad (incluyendo los ritos de Semana Santa) se extendió hasta 1975.

Misterioso favor de amigo

“Entonces se da el caso de Palmar, donde un señor se sentía perseguido por un fantasma, amigo de él en vida. Alguien le dijo que fuera al cementerio a las 12 de la medianoche y le preguntara al conocido del otro mundo que qué era lo que quería”, relata Badillo Noriega, de 74 años.



Badillo, quien se ha dado a la tarea de repasar la historia de los “pueblos que no tienen historia”, asegura que, efectivamente, el afectado cumplió con la cita y gritó en medio de la oscuridad '¡Aquí estoy! ¿Qué quieres?'.



De pronto, cuenta que el silencio fue interrumpido por la voz de un hombre: “Era que él había pedido una manda de penitente de 7 años, pero que nada más había pagado 2 y debía 5, por lo que le pedía el favor a él que le pagara esos 5 años que hacían falta, porque no estaba descansando en paz”.



El sociólogo tomasino narra que quien pidió la manda fue un hombre de apellido Bolaños, con 15 años de fallecido, y quien se dispuso a pagarla, también para descansar de la persecución paranormal, fue Ojeda, que en ese entonces tenía 35 años.



Era más el desespero que la razón de Ojeda, pues más allá de preguntarse cómo fue que ese ente se había "comunicado" con él desde la tumba; corrió a cumplirle la manda apenas amaneciera ese Viernes Santo.

Se tiñeron de rojo su ropa

En Santo Tomás es una vieja tradición salir a las calles a flagelarse. Foto: Kronos

En el primero de los siete Viernes Santos se hizo siete fisuras (cuatro en un lado del glúteo y tres en el otro). De ellas brotaban caminos de sangre que tiñeron de rojo la tela que cubría sus piernas.



Tras culminar el recorrido en la cruz vieja, se puso una faja para curar las heridas, se vistió nuevamente y se fue a tomar unas cervezas, según cuenta Badillo.



El motivo de su participación en el desfile de penitentes le dio la vuelta a todas esas poblaciones del departamento, se esparció como la polvareda que levantaba el viento en esas viejas calles y terminó estando en boca de todos, provocando una romería de curiosos.



“Yo conocí al penitente, un tipo joven bastante alto, no muy delgado, de tez blanca. Él se sintió un personaje durante esos siete años, era el penitente que llevaba más gente durante su recorrido. Iba rodeado como de 15 personas y la gente se le acercaba para conocerlo”, expresa Badillo.



El sociólogo tomasino recuerda que, en una conversación que sostuvo con Ojeda, este le respondió: “No sé por qué me escogió a mí, nosotros éramos amigos de parranda y tomábamos juntos”.

Lo que le pasó a Ojeda

Ojeda le cumplió a su amigo Bolaños. Se flageló por siete años. Tras cinco años como penitente, su ‘llave’ “pudo descansar en paz”, mientras que los últimos dos años los hizo por su propia voluntad, para cumplirle a su santo.



A su vez, Bolaños le cumplió a Ojeda, ya que dejó de manifestársele y atormentarlo, permitiendo así que se reencontrara con su tranquilidad.



“En la medida en fue pagando la promesa e iba cumpliendo, él (Ojeda) prácticamente se sintió liberado de ese espíritu, porque supuestamente era un amigo que le estaba pidiendo el favor. Lo quería mucho, cumplió su manda y le pagó”, sostiene Badillo.



Tanto el investigador como los allegados de Ojeda cuentan en el municipio de Palmar de Varela que le perdieron el rastro cuando se mudó del pueblo para vivir en Barranquilla. La última razón que dieron fue que murió a los 70 años.



“El escritor Octavio Paz decía que las creencias se encuentran alojadas en lo más recóndito del alma, por eso salen con muchas dificultades. Mucha gente creyó que sí (el caso de Ojeda y Bolaños). Él se veía muy convencido, al igual que los familiares y los familiares del muerto también, que lo acompañaban en el camino de los penitentes”, cerró Badillo.

Deivis López Ortega

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com