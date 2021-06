La despulpadora de frutas de $ 700 millones que se pierde en la maleza

El primero de noviembre del 2016 fue inaugurada, con bombos y platillos, la despulpadora de frutas tropicales de Los Pendales (Atlántico), pueblo perdido y olvidado en el mapa del Caribe colombiano que a mediados del siglo pasado fue productor de caña de azúcar para la empresa de licores del Atlántico, y que ahora produce mango, su principal fuente de trabajo y supervivencia.



Ante tantos años de desidia oficial y abandono, las esperanzas para familias de agricultores de este corregimiento del municipio de Luruaco estaban puestas en este proyecto impulsado por el Consejo Comunitario del grupo étnico de Matamba.



La intención era aprovechar las cerca de 100 toneladas de mango que aquí se producen entre abril y junio, y que se pierde en los patios, fincas y caminos. Lo poco que se logran comercializar se vende a regalado. Una canastilla, con 50 mangos, la pagan los comerciantes de frutas en no más 5.000 pesos.



Ese primero de noviembre del 2016 fue un día de fiesta en Los Pendales. Por primera vez en sus vidas, los habitantes vieron desfilar, por las calles destapadas y polvorientas, camionetas, automóviles con personajes que solo habían visto en televisión o escuchado por radio como al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss.

Los equipos no han sido estrenados. Foto: Cortesía José Joaquín Ortíz

Para el proyecto se invirtieron 675 millones de pesos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Agencia Nacional de Tierras. También contó con una contrapartida de la comunidad de 70 millones y la Alcaldía de Luruaco para la adquisición del predio, donde se construyó la planta. La despulpadora tiene capacidad para procesar una tonelada diaria de mango.



La planta fue construida a unos tres kilómetros del corregimiento, en la zona rural, en una vereda llamada Socavón. Hasta ese lugar llegaron los invitados y echaron sus discursos.



“Ahora con esta planta hay un valor agregado, la transformación del mango. Esto es progreso y la idea es abrir la puertas de los mercados nacionales e internacionales”, indicó el gobernador Verano.

Al acto del inauguración de la planta asistieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, de ese entonces. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Según explicó Verano, la planta no solo beneficiaría a los habitantes de Los Pendales, sino a los productores del corregimiento de Santa Cruz y el municipio de Santa Catalina (Bolívar) que también podían llevar sus cosechas para su transformación y posterior comercialización.



“Esta planta tiene garantizada sus sostenibilidad, porque ya hay interés por parte de empresarios de grandes superficies para la compra de lo aquí se produzca. Con esto estamos generando empresa, empleos y recursos para las familias campesinas de la zona”, aseguró Samper.

La dura realidad

Han pasado cinco años y la planta permanece apagada, en silencio y consumida por la maleza.



El día de la inauguración fue llevada una planta eléctrica para prender las máquinas. Una vez se fueron los invitados, se la llevaron, cerraron todo y hasta la fecha así ha permanecido.



La planta fue construida en un predio en el que no hay servicio eléctrico ni agua, claves para poder operar. Como si fuera poco, la vía que lleva al sitio es una trocha destapada que dificulta el ingreso de cualquier vehículo.

Los equipos fueron prendidos con una planta eléctrica que llevaron para el día de la inauguración. Después quedaron apagados. Foto: Cortesía José Joaquín Ortíz

José Joaquín Ortiz, de la veeduría Manos Limpias, es quien lleva varios años haciendo la denuncia del despilfarro de recursos públicos, la desidia oficial y el engaño a una comunidad pobre.

“Las paredes están agrietadas, el sitio lleno de maleza y los delincuentes se han robados las luminarias exteriores”, denuncia Ortiz, quien pide la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría que entren a revisar este ‘elefante blanco’.



Las cosechas de mangos se siguen perdiendo en Los Pendales. Las 50 familias afrodescendientes que serían las primeras beneficiadas se mantienen en la pobreza, los comerciantes siguen llegando en sus camiones a pagar precios irrisorios por las canastas de mango.



Lo más triste, dice Ortiz, es que en Los Pendales pareciera muchos prefieren no hablar del tema. Por vergüenza o miedo que tomen alguna retaliación.

Las paredes de la planta ya muestran fisuras. Foto: Cortesía José Joaquín Ortíz

“Aquí hay una cadena de errores desde los gestores del proyecto que escogieron el sitio en medio de la nada, el Incoder por asignar los recursos, la Alcaldía de Luruaco por expedir los permisos, la Gobernación por aprobar todo”, enfatiza Ortiz, quien asegura se ha ganado muchos enemigos por seguir insistiendo en esta denuncia.



Cuando algunos medios locales de Barranquilla le preguntaron al entonces secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Anatolio Santos, este aseguró que la administración departamental no fue consultada para este proyecto y responsabilizo de este descalabro a la Agencia Nacional de Tierras.



“Esto lo montan a espaldas de la Gobernación del Atlántico, no aportamos plata ni nos invitaron a la socialización del proyecto que montan sin facilidad de energía, ni agua ni vías. Ahora le achacan a la Gobernación y la Agencia Nacional de Tierras no da respuesta sobre eso”, dijo Santos al ser consultado por el diario El Heraldo el 31 de mayo del 2017.



Energizar el suministro la planta no es fácil, como quiera que necesita energía trifásica, en la zona hay bifásica. Hace 4 años se hizo el primer estudio tenía un costo de unos 300 millones de pesos, y las redes toca tráelas de 1.8 kilómetros de distancia.

Abandonado a su suerte

EL TIEMPO intentó conocer la reacción de la representante de Matamba, Deicy Pacheco, pero no respondió los correos ni llamadas. Para la ejecución del proyecto se contrató a la Fundación Gaia, cuyos representantes tampoco aparecen.



Ante la presión de los medios y las veedurías, la Agencia Nacional de Tierras solicitó un informe, al operador, bajo la amenaza de hacer cumplir las pólizas de garantías, pero ha pasado el tiempo y todo sigue igual.

Los habitantes de Los Pendales ofrecen el mango que produce esta zona, a un costado de la vía la Cordialidad. Foto: Cortesía José Joaquín Ortíz

Cinco años después de la entrega de la planta, la electrificación rural llegó a la zona de Los Pendales, pero no a la planta.



Ya están asfaltando algunos de los caminos de la zona, pero aún no llegan a la planta. Y el agua que se necesita para el proceso de producción está a tres kilómetros.



“Esta bodega está que se cae, sin ser estrenada”, enfatiza Ortíz, quien no oculta su dolor cuando camina por el pueblo y mira como los mangos se pudren en el patio, mientras la despulpadora de 700 millones de pesos se la traga la maleza.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

