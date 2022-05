El actual rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández Rodríguez, estaría inhabilitado para ejercer el cargo, que asumió hace seis meses, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el Consejo Superior de la institución.



Así lo advierte la Procuraduría 15 Judicial II quien envió un pronunciamiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico donde cursa una demanda por este caso, en la que advierte que el actual rector fue miembro de las directivas de la universidad y debía esperar un año para no estar inhabilitado.

Hernández fue Jefe de Departamento de Extensión y Proyección Social de la universidad entre diciembre de 2.019 y mayo de 2.021; y representante principal de las directivas académicas ante el Consejo Superior.



Tomó posesión como rector en octubre del 2021, cuando la ley establece que no debe cumplir ningún tipo de función durante un año después de su retiro.



La denuncia de la supuesta inhabilidad de Hernandez fue interpuesta por el abogado Néstor Ditta y el profesor Jairo Soto.

“El candidato electo se encontraba inmerso en la prohibición contenida en el artículo 10° del Decreto 128 de 1976, consistente en que los miembros de junta o consejos de las entidades y establecimientos a que se refiere ese decreto no podrán prestar sus servicios a la misma entidad dentro del ejercicio de sus funciones o dentro del año siguiente a su retiro del cargo en la junta o consejo”, sostiene en su denuncia Ditta.



Mientras que Soto explica que Hernández se inscribió o postuló para ser designado o nombrado rector de la Universidad del Atlántico, estando impedido para ello al no reunir las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad.



Para la Procuraduría está claro que hay que declarar la nulidad de la actuación demandada, “habida consideración a que se estima que el acto administrativo demandado incurre en la causal de nulidad”.

