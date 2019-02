La CRA impone multa a dos empresas por derramamiento de combustible

Las empresas Dragados Colombo Americanos y Dow Agrosciences de Colombia fueron cobijadas bajo una sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) por ser encontradas responsables de un derramamiento de combustible y hundimiento de dos dragas en el Río Magdalena.

En medios locales se confirmó que la multa que deberán pagar las dos compañías es de 635 millones 243 mil 548 pesos, lo cual no fue confirmadas por las empresas tras ser consultadas por EL TIEMPO.



Cabe recordar, que los hechos se originaron el pasado 18 de agosto con el derrame de combustible ocasionado por labores de relimpia del punto de descarga de sus aguas residuales no domésticas, sin contar con permiso de la CRA, actividades contratadas por la empresa Dow Agrosciences de Colombia, las cuales no contaban con autorización de esta Autoridad Ambiental, según explicó la CRA en un comunicado.



Debido a esto, se suspendió el bombeo de agua potable a la capital del Atlántico y a los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó y Usiacurí.



La draga, de propiedad de la empresa Dragados Colombo Americanos, se encontraba, al momento del siniestro, realizando un proceso de atracamiento inicial en el río Magdalena, para hacer sus trabajos de relimpia sobre el lecho del río para facilitar la descarga de las aguas residuales no doméstica de la empresa Dow Agrosciences de Colombia.

