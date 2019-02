La CRA culpa a la sequía de mortandad de peces

La mortandad de peces, como la que ya fue evidente en la Ciénaga del Rincón, también conocida como el Lago del Cisne, podría ser una tendencia en los demás humedales y cuerpos de agua del Departamento debido a factores como la sequía que azota la zona, según advirtió la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Por esa razón, la autoridad ambiental conminó a pescadores y a la comunidad en general a estar expectantes por la aparición de más peces muertos, con el fin de intervenir a tiempo cualquier cuerpo de agua en el que se presente una situación similar.



“La época de sequía se caracteriza no solo por la ausencia de lluvias, sino por el aumento de la evaporación y evapotranspiración de los cuerpos de agua, así como la desconexión de los humedales de las fuentes principales como el río Magdalena y el Canal del Dique, lo que genera la concentración de contaminantes en el agua”, explicó la bióloga de la CRA, Ayari Rojano.



Mientras algunos biólogos exigen que se establezca las verdaderas causas que motivan la muerte de peces, el director de la CRA, Alberto Escolar Vega, sostuvo que esta obedece, también, a un factor natural: “si se tiene en cuenta que además de la resuspensión de los sedimentos que contienen materia orgánica, se encuentra gran cantidad de vegetación en las orilla que están sumergidas y descomponiéndose, incrementando los niveles de materia orgánica así como el follaje del manglar que está soltando las hojas como respuesta al inicio del periodo seco, más lo acumulado en años, situación que se presenta en todos los humedales del Caribe colombiano”.



La alerta de la CRA gira en torno a lo que pueda ocurrir en las ciénagas de Malambo, Sabanagrande, Convento Luruaco, Santo Tomás, Palmar de Varela y el Uvero.



Al mismo tiempo en el que la CRA investiga las razones de la mortandad, la bióloga Ayari Rojano agregó que el aumento de las poblaciones naturales de algunas especies que generan una alta productividad y alta competencia por alimentación y oxígeno podría generar lo que está ocurriendo en el Lago de El Cisne.



“La alerta es general y continuamos haciendo el monitoreo. En los últimos 5 días hemos encontrado unos 25 peces muertos cada mañana. La sobreproducción en la zona de especies como la tilapia también contribuye a lo que está pasando”, destacó Rojano.



La experta calcula que en marzo, cuando cesen las brisas, la situación se normalice, dado que estas producen un oleaje que no es normal en los cuerpos de agua y que levanta sus fondos.



Al respecto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) reportó que, en los dos últimos días, los vientos en el Mar Caribe alcanzaron 20 a 30 nudos, lo que equivale a ente 37 y 46,3 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas superiores, lo que ha ocasionado olas en los sistemas cenagosos cercanos de aproximadamente 30-40 centímetros de altura ocasionando una resuspensión de los sedimentos no consolidados.



“Lo que hacemos es retirar los peces muertos y monitorear la situación. Los cambios de temperatura que se están dando son otro factor que inciden en lo que pasa”, dijo.

ANDRÉS ARTUZ FÉRNANDEZ

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla

@Andretuz