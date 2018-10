La Costa, mal en erradicación de robo de mercancía en supermercados

De nada ha valido, dice el gremio de los comerciantes, Fenalco, la inversión en tecnología para controlar el fenómeno: la disminución de los inventarios (merma) por robo sigue campante, con cada vez más muestra de ingenio por cuenta de las personas que los realizan.

Cosas como esas se desprenden del Censo Nacional de Mermas realizado a instancias de Fenalco por la firma consultora We Team, con el apoyo de SensormaticG.



El informe fue presentado en el segundo día Congreso Nacional de Comerciantes que se desarrolló en Pereira recientemente.



Se resalta que el centro del país, seguido de los departamentos de la Costa Caribe y el Occidente concentran el 85 por ciento del fenómeno.



Esto último no deja de ser llamativo y preocupante, en cuanto corresponde a la Costa y las otras regiones punteras, porque en el 2015 y el 2016, las tres representaron, en promedio, cerca del 80 por ciento.



Según el informe, el 39 por ciento de las mermas que reportan las grandes superficies y cadenas de supermercados son generadas por los robos, pues los otros casos son por deterioro, desperdicio, vencimientos, errores administrativos o de proveedores, promociones, etc.



Del monto total por robos, el 43 por ciento corresponde a hurtos protagonizados por funcionarios de las cadenas o por sus empleados, mientras que el 57 por ciento restante corresponde al llamado robo externo.

Lo otro es que tanto en robo externo como interno, “hay participación de bandas dedicadas a este flagelo”.



Adicionalmente, el informe registra que las bandas organizadas de robo en supermercados siguen creciendo y cada vez se detectan más casos, lo que permite concluir que las nuevas modalidades de robo son más elaboradas y mucho más creativas.



La lista de los artículos que más llamaron la atención de los ‘amigos de lo ajeno’ la encabezaron el atún, los enlatados, las golosinas en minigóndolas, las gaseosas, y los artículos de aseo personal.



También son blanco de robos los productos cárnicos, las cuchillas de afeitar, ropa en general, pequeños electrodomésticos, celulares, licores, maquillaje, tintura y cremas.

Según el informe de Fenalco, se pone en evidencia una industria paralela que se enfoca en los artículos menos protegidos y que tienen mejor margen de reventa en el mercado negro.

