La compleja situación de los campesinos del Atlántico que los motiva a movilizarse

Un llamado al paro campesino ha tomado fuerza en los últimos días en el Atlántico. Tanto, que se espera que este martes 9 de abril se movilicen, aproximadamente, 500 pobladores a manera de protesta por las vías del departamento.

Los organizadores de la manifestación aseguran que diferentes asociaciones han respondido positivamente a la convocatoria y bloquearán cuatro ejes viales atlanticenses para exigir su inclusión en una reforma agraria.

Detallan que las complejas condiciones por las que atraviesa el campo de esta región del país los ha motivado a protestar en las próximas horas en la Cordialidad, la Oriental, la Circunvalar y la Vía al Mar.

Pero, ¿cuáles son exactamente las razones por las que los campesinos pararán sus actividades y saldrán este martes a las calles? En diálogo con EL TIEMPO, el presidente de la parcelación rural de la vereda Las Palmitas, Israel Enrique Mogollón Naranjo, analizó la actualidad de la agremiación.

“Estamos preocupados, porque el gobierno no nos colocó como Atlántico agrícola. O sea, supuestamente Atlántico es industrial y comercial y no es agrícola. Debido a eso, es la protesta, para que el gobierno se dé cuenta que aquí hay campesinos y se requiere la presencia del Estado. Aunque Atlántico sea pequeño, también hay representación campesina”, dijo el hombre.

Insistió en que el gobierno los debe tener en cuenta en las políticas agrarias a nivel nacional, por lo que celebró que los trabajadores del campo atlanticense estén dispuestos a concentrarse este martes en las vías que conectan con el interior del país a partir de las 5:30 a. m.

Campesinos analizan la situación.

“La parcelación rural vereda Las Palmitas es un corredor turístico agroindustrial, vivimos atrasados en el siglo XX. No tenemos servicios públicos, no hay agua potable, no tenemos luz, sin embargo, nos la cobran. Cuando llueve, el campesino se queda con los productos de pancoger y pierden su plata, porque cuando salen la oferta es más alta y no se puede vender. El campesino termina siendo la parte más débil del eslabón”, manifestó.

Pequeñas parcelas de hasta 7 hectáreas

Contó que en ese sector producen porcicultura, agricultura, tienen pequeñas parcelas de 3 a 7 hectáreas, por lo que considera que no son personas pudientes con grandes extensiones de terreno.

“Aquí la gente se rebusca del día a día con tres o cuatro vaquitas. Los que trabajamos en el campo es difícil, porque nada más se produce en una época que es invierno. El verano son seis meses de padecer, porque no tenemos provisiones, no tenemos ayuda del Estado, en el sentido de cómo podemos subsistir en el verano. El problema del campesino del Atlántico es ese fundamentalmente, la falta de atención gubernamental”, aseguró Mogollón.

Aspecto de la protesta a mediados de marzo.

El líder campesino argumenta que hay inequidad y exige atención, ya que se encuentran preocupados por qué le van a dejar a sus hijos. En total, son 52 asociaciones rurales en el departamento. Solo en Baranoa, donde habita, hay más de 20.

“Si tuviéramos vías de acceso, si tuviéramos el registro mínimo de agua potable, luz pública, Distrito de Riego… O sea hay la manera, pero no hay voluntad política. Queremos equidad, mejoras, inclusión social”, afirmó.

Piden tierras para los campesinos

A su turno, el líder de los campesinos del municipio de Baranoa y organizador de la movilización de este martes, César Eduardo Goenaga Nieto, anunció la intención de entablar diálogos con el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, para estudiar la situación del campesino de esta población y buscar las soluciones para que la tierra llegue a manos del campesinado.

“Nos sentaremos con la Agencia Nacional de Tierras para lograr que el campesino tenga una mejor calidad de vida y sea dueño de su propia tierra”, manifestó el vocero de la protesta.

César Goenaga agregó: “Porque la tierra es para quien la trabaja, solicitamos que el Atlántico se priorice en la entrega de tierras y se priorice en la reforma agraria integral”.

Las asociaciones de campesinos buscan llamar la atención del gobierno nacional y ser escuchados, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. En ese sentido, se mantienen motivados en llevar a cabo la manifestación de este martes en distintos sectores del Atlántico.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

