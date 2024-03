La clave del emprendimiento de almuerzos caseros que paralizan un sector Barranquilla

A las 11 a.m., la carrera 42H entre las calles 82 y 82, en el norte de Barranquilla, se convierte en el epicentro de una frenética actividad comercial.



En medio del bullicio del tráfico vehicular, una parada obligatoria emerge bajo la sombra de un frondoso árbol de mango, donde los hermanos Jader y Patricio Mercado despliegan su emprendimiento, en el que ofrecen almuerzos caseros a precios imbatibles.

Este dúo dinámico ha logrado paralizar la zona con su oferta gastronómica, despachando diariamente más de 300 raciones de comida desde este punto de Barranquilla. A tan solo $5.500 y $6.500, los comensales pueden deleitarse con sabores caseros que evocan la calidez de un hogar.



Jader Mercado, de 43 años de edad y oriundo de Tenerife (Magdalena), es el alma detrás de esta iniciativa. Con más de dos décadas de experiencia en el arte culinario, Jader forjó su destreza comenzando como vendedor ambulante de almuerzos caseros por las calles de Barranquilla.

Unos 300 almuerzos se venden en este punto del norte de Barranquilla en menos de dos horas. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

“Fui ayudante de un paisano que vendía almuerzos de arroz de lisa. Pero le salió un trabajo para administrar un restaurante y luego de 10 años decidió cerrar su negocio. Le pedí que me prestara todo los implementos para seguir, así comencé”, cuenta Jader, quien a las 11: 00 a.m. se instala en el calle 82 con carrera 42H y poco ates de la 1:00 p.m. ya ha vendido, con su hermano, más de 300 almuerzos.

Restaurante sin manteles



La clave ha sido mantener la esencia de su sazón y el bajo precio. “Son más de 25 años cocinando, aprendimos a mantener el sazón casero”, explica Jader que tiene 43 años de edad, quien con su compañera y madre de sus cuatro hijos trabaja de lunes a sábado en este negocio.



Su hermano Patricio se unió al negocio hace algunos años, ampliando así la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda. La estrategia de precios bajos se basa en el volumen de ventas, lo que les permite mantener un margen de ganancia modesto por cada almuerzo, pero que se traduce en una rentabilidad sólida para su emprendimiento familiar.

“Mi hermano vende 200 y yo 140 almuerzos diarios, me dejan en promedio 140 mil pesos al día de ganancia, creo que me hago más aquí que en cualquier empresa que me pague el salario mínimo”, sostuvo Jader.`

Almuerzos caseros



El secreto del éxito radica en la combinación de sabores auténticos y una atención personalizada que ha cautivado a una clientela fiel. Desde taxistas, conductores de buses, domiciliarios, secretarias, guardas de seguridad, hasta trabajadores de oficina, todos convergen en este punto de encuentro gastronómico en busca de una alternativa económica y deliciosa para el almuerzo diario.

Este es el vehículo en el que los hermanos Mercado muven todos los días su negocio. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

"El sabor que ofrecemos es único, sin excesos de condimentos, como comer en casa", afirma Jader Mercado. Esta filosofía ha conquistado los paladares de los barranquilleros, generando clientes recurrentes que no dudan en recomendar el lugar a amigos y colegas.



Reconoce que es un trabajo duro, a las 4:00 a.m. ya en su casa, localizada en el barrio El Por fin, suroccidente de Barranquilla. A las 7:00 a.m. comienza a vender a los vecinos, sale en su moto a la que le adaptó una canasta en la parte delantera donde lleva los 140 almuerzos despachados en cajas de icopor, con una bolsa de agua de panela y una cuchara plástica.



Las raciones vienen marcadas con el tipo de proteína. Están los que vienen con carne, sea sudada, frita, guisada o molida o esmechada; pollo, que vienen sudado, asado, frito o desmechado; también con cerdo. Vienen acompañada de arroz y lentejas. Varia el grano y el tipo de arroz.



“Antes de llegar al sitio donde me ubicó hago varias paradas, ya la gente me espera y conoce mi comida”, manifiesta Jader para indicar que se detiene en algunas esquinas donde tiene clientes que hacen fila para asegurar desde temprano el almuerzo.

Los comensales



Los testimonios de los comensales son elocuentes. Jaime Pertuz, cliente habitual desde hace cinco años, elogia la calidad de la comida y el ambiente familiar que se respira en el lugar. "Es como comer en casa, pero a un precio inigualable", declara.

Los comensales llegan desde temprano a degustar los almuerzos de los hermanos Mercado. Foto: Leonardo Herrera / EL TIEMPO

Pedro Martínez, quien descubrió el negocio recientemente, se sorprendió gratamente por la combinación de precio y sabor. "Pagaba el doble en otros lugares, pero aquí encontré la misma calidad a un precio mucho más accesible", explica.



El emprendimiento que prepara cada día cientos de almuerzos, es una alternativa para trabajadores y familias de escasos recursos de Barranquilla. Los hermanos Mercados se aseguran que ningún cliente se vaya con hambre.



Este negocio no solo es un ejemplo de perseverancia y trabajo duro, sino también una muestra de cómo la sazón y la calidad pueden prevalecer incluso en un mercado competitivo.



Por eso antes que el sol del nuevo día despunte en Barranquilla, en la casa de los hermanos Mercado ya los fogones están prendidos cocinando 36 libras de arroz y varios calderos con carne, pollo y cerdo, todos preparados con la misma sazón y sabor que garantizan su venta.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla

Escríbame a leoher@eltiempo.com

En X : @leoher70