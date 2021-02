La exclusiva casa por cárcel en la que pasa la condena Samuel Viñas

Luego de que EL TIEMPO diera a conocer que el empresario Samuel Viñas permanece un año después en casa por cárcel, las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas fue la del abogado Edgardo Niebles, apoderado de la familia de la víctima Clarena Acosta.

Cabe recordar que Viñas fue condenado a 42 años de prisión por la muerte de su esposa ocurrida el 1 de enero de 2010, cuando el hombre accionó en tres ocasiones su arma de fuego, impactando dos veces en la integridad de la mujer, presuntamente por celos.



Fue recluido desde entonces en la penitenciaría El Bosque, de Barranquilla, pero el 7 de febrero le fue brindada la medida de prisión domiciliaria por parte del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas, aduciendo incapacidad de la cárcel para tratar problemas de salud del detenido.



“A pesar de las protestas de la vicepresidenta, a pesar de haber recurrido a la Procuraduría y haber la Procuraduría elevado queja por la medida atrabiliaria del juez, los jueces parece que se durmieron y metieron el proceso en un limbo jurídico que hasta el momento no ha sido resuelto”, expresó Niebles.

¿A dónde fue Viñas?

Desde hace un año que Samuel Viñas salió de prisión, llegó a un lujoso apartamento ubicado en el noveno piso del edificio Turquesa Real, del barrio Villa Country, localidad Norte – Centro Histórico de la capital del Atlántico.



Precisamente EL TIEMPO estuvo haciendo este viernes un recorrido en esta zona de la ciudad y en él se observó un panorama tranquilo, con poco tránsito de vehículos y de personas, como es característico en el lugar estrato seis.



“Lo que se ve es pura gente ‘puppy’, lo ven a uno mal parqueado (alguien desconocido para los residentes) y le van echando la Policía enseguida”, manifestó un trabajador a este medio.

Sector de Villa Country, a donde fue Samuel Viñas, tras salir de prisión hace un año. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En efecto, una patrulla del cuadrante transita constantemente por la zona, pero no hay vigilancia especial del Inpec o cualquier otra institución de las autoridades encargadas de la vigilancia.



El vecindario es conformado por conjuntos residenciales con amplios balcones, extenso terreno privado, parques y centros empresariales. Se ve poca gente transitando a pie, en su mayoría van en vehículos particulares.

Rechazan la situación

El abogado defensor Edgardo Niebles sostuvo que el acusado se aprovecha de sus contactos y poder para salirle al quite a la cárcel, por lo que cuestionó la gestión de la justicia local y nacional en este caso.



“En estos momentos está cumpliendo con la promesa que le hizo a Clarena en vida de que él no iba a pagar cárcel por la muerte de ella. Dado lógicamente, como dice EL TIEMPO, a ser un empresario de gran poder económico en Barranquilla”, aseguró.



Sobre esto último, Niebles señaló que el abogado Julio Ojito Palma, quien fungía de magistrado cuando Viñas estaba en prisión, actualmente es asesor de la familia y “seguramente” lo asesoró para lograr la sustitución de la pena con el juez cuarto.

“Con horror vemos que un feminicida de estos esté gozando de… ¡Libertad!, porque con la forma como se vigilan los presos en Barranquilla, seguramente no se está cumpliendo con esa rigidez que debe tener una pena en la casa”, dijo el abogado.



El defensor de la parte declarada víctima concluyó que la pandemia agravó la situación, ya que, según considera, no se están cumpliendo con los términos y la página de la rama judicial no está funcionando.

BARRANQUILLA

