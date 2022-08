Una botella hecha de madera de un metro con 90 centímetros y en su etiqueta dos palabras: 'Recicla Aquí', y por el otro lado la frase: 'En esta estación puedes reciclar plásticos pet' bastaron para generar sentido de pertenencia entre los barranquilleros y hacer que la mayoría de visitantes depositen allí las botellas de bebidas que son consumidas en la zona.



Esta idea nació en la Fundación Recicla Latam y terminó en varias ciudades colombianas, entre ellas, Barranquilla y en esta ciudad no podía estar en otro lado más que en el Gran Malecón del Río, el sitio turístico más visitado en el país.

Este programa se llama ‘Recicla tu Botella’. Foto: Cortesía Fundación Recicla Latam

A la iniciativa se unieron la multinacional San Miguel Industrias SMI, productor de botellas, y la trasformadora colombiana Apropet.



“Este programa se llama ‘Recicla tu Botella’ y creemos que el objetivo se está logrando. Vemos cada vez a más barranquilleros adoptando la cultura del reciclaje en su cotidianidad; aquí hemos tenido una respuesta muy positiva”, aseguró Juliana Rincón, directora ejecutiva de Recicla Latam.



Para SMI, de acuerdo con Jaime Hernández, su country manager, el acopio de botellas debe ser una responsabilidad de todos los jugadores en la cadena, por tanto, productores de empaques, embotelladores, consumidores y entes gubernamentales deben crear programas de educación en la separación en la fuente, programas que beneficien la recolección de botellas PET y formar una estructura sólida para que se garantice el abastecimiento de botellas del mercado a las compañías que las transformen en resina reciclada para su nuevo uso.



Al recorrer la ciudad durante el lanzamiento de Recicla Tu Botella, la representante de Recicla Latam destacó la cultura adquirida por la ciudad en este tema.



“Hemos tenido varios aliados locales como la Alcaldía Distrital. Nos sumamos a su programa Recicla por BAQ, iniciativa enfocada en explicar la forma correcta de reciclar y la importancia de dignificar la labor de los recicladores”, agregó.



Con Darnel, lanzaron el programa Recicla Aquí, con estaciones de reciclaje hechas de madera plástica y ubicadas en el Gran Malecón, donde ya se depositan botellas plásticas que entran al proceso de reciclaje.



El mensaje que deja la gran botella de madera es claro y muestra como aumenta la cultura del reciclaje en la ciudad, a diario se llena con cientos de botellas que podrían haber terminado en el suelo o lo que es peor, en el río Magdalena que engalana, con su inmensidad, este atractivo turístico.

Esta idea nació en la Fundación Recicla Latam y terminó en varias ciudades colombianas, entre ellas, Barranquilla. Foto: Cortesía Fundación Recicla Latam

Limpieza de playas



Estos programas de reciclaje vienen acompañados de labores sociales como la limpieza de playas, en donde voluntarios se unen y se convierten en un ejército ambiental que batalla por cambiarle la cara al entorno de las playas en el Atlántico. Una de estas batallas se libró en Punta Roca, donde se extrajeron cerca de tres toneladas de material reciclable.



“Es impresionante lo que la gente arroja a las calles, cuando llueve todo es arrastrado a los ríos, llevando todo tipo de basura al mar; la reflexión de hoy es imaginémonos sí todos deciden reciclar y le dan una disposición final adecuada a toda esta basura, sería algo genial”, puntualizó Marcela Gallardo, una de las voluntarias en la limpieza de Punta Roca.



Chancletas, sandalias, encendedores, suelas de zapatos y diferentes tipos de residuos fueron retirados de la playa Punta Roca, en un trabajo que duró cerca de cuatro horas y que fue realizado por cerca de 100 personas que voluntariamente respondieron el llamado de Recicla Latam y sus aliados.



“Se han realizado dos limpiezas de playas, la de Punta Roca y la más reciente fue en Puerto Mocho, la única playa que tiene Barranquilla. La gran cantidad de material reciclable que recolectamos nos motiva a no decaer, a insistir en motivar a las personas para que realicen la separación correcta de lo que llamamos basura, desde casa; a que cuando lleguemos a nuestras playas no arrojemos botellas, ni empaques, nada, porque ahí es cuando el impacto negativo empieza ”, recalcó la directora ejecutiva de Recicla Latam.



El mensaje es si se quiere un planeta sostenible, el ejemplo debe iniciar en casa separando los diferentes materiales en bolsas de colores:



Bolsas blancas: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.



Bolsas verde: allí van los residuos orgánicos. Los restos de comida y desechos agrícolas como cáscaras de banano.



Bolsas negras: para elementos no aprovechables. Ejemplo: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones sucios, entre otros.

