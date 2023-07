La figura de la muñeca que revolucionó la industria de la juguetería también tiene su versión barranquillera. Al menos esa fue la intención de Amalín de Hazbún, la ‘Aguja de oro’ de Colombia, que creó la ‘Barbie carnavalera’.



(Le recomendamos: Barranquilla avanza en el uso de las energías renovables)

Es muy pequeña, pero con un carácter y estilo único FACEBOOK

TWITTER

“Me puse a pensar que tenía que ser algo nuestro, algo propio, y qué mejor que tenga que ver con el Carnaval. Hacerla me llevó tiempo porque es muy pequeña, pero con un carácter y estilo único”, señaló a EL TIEMPO la diseñadora.



Hazbún detalla que hacer el vestido le tomó alrededor de tres semanas “porque era difícil encontrar el punto exacto por ser algo tan diminuto. Debía ser algo menos vistoso. Pensaba en que pueda gustar a la gente y no es fácil”, explicó.



La ‘Aguja de oro’ recordó y se emocionó con el hecho de volver a vestir una barbie de Mattel después de 20 años.



(Además: El peligroso cabecilla del Clan del Golfo y otros delincuentes que cayeron en Atlántico)



“En esa ocasión le hice un vestido de Liliana Gerlein (reina del Carnaval de Barranquilla en 1991), y el cual estuvo inspirado en el As de corazones con colores azul zafiro y dorado.

Facebook Twitter Linkedin

El diseño del vestido tardó alrededor de tres semanas. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Inspirado también en Shakira

Amalín aseguró que el diseño una motivación clara: Shakira, por los acentos de una cola de sirena en el vestido.



“Ella para mí representa a todos los barranquilleros y quise hacerle un homenaje”, indicó la diseñadora.

Facebook Twitter Linkedin

El detalle del diseño en la parte de atrás que emula a una sirena, y el cual fue inspirado en el más reciente éxito de Shakira, 'Copa vacía'. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Será subastado en España

Este diseño fue un pedido especial que le hicieron a Amalín desde España.

“Me llamaron y me dijeron que había sido la elegida en Colombia para vestir a la barbie”, contó.



(También: Investigan a médica por dictamen en caso de fallecido en base militar de Barranquilla)



El vestido viajará a España y será subastado en el marco de la convención de coleccionista de Barbie en el país ibérico, evento que es organizado por las Spanish Doll Convention, SDC.



El dinero recaudado será destinado para los niños que padecen de cáncer por medio de la Fundación Aladina.