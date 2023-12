La apuesta del Sena en el Atlántico por producir tecnología al alcance de todos

La dirección de la abogada y administradora de empresas Jacqueline Rojas Solano le ha permitido a la seccional del Sena en el Atlántico, en los últimos 10 años, tener una transformación que la ubican como una de las entidades públicas más importantes en esta zona del país.



En una década su gestión se traduce en un significativo crecimiento en infraestructura, oferta académica, empleo, número de aprendices y el desarrollo de proyectos en ciencia y tecnología.

La formación académica, doctora en Ciencias Sociales y máster en derecho y economía pública, le han permitido a Rojas tener el pulso y la habilidad para sostener alianzas estratégicas con la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y los gremios económicos de la ciudad, claves para ampliar los servicios y presencia del Sena en esta zona del Caribe colombiano.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos en estos diez?

Hace diez años en infraestructura, estábamos muy rezagados. Teníamos tres infraestructuras deterioradas, desactualizadas tecnológicamente, condiciones de calidad baja. Algo desconectados con el sector privado, no teníamos muchos proyectos con ellos. También había una brecha tecnológica entre Atlántico con otras regionales del país.

¿Qué hicieron para cerrar esas brechas?



Comenzamos a identificar la prospectiva de los sectores, dónde están los empleos, qué perfil de salida necesitan, en qué municipio dentro del departamento los requieren. Hicimos una planificación, no pensando en cuatro años, sino en los próximos 100 años.



Pensar a largo plazo, pensar en una infraestructura que nos permitiera tener la capacidad de ir transitando al paso que el mercado laboral obviamente se mueve, tener una infraestructura para respuesta. Entonces, no pensamos en dos ni tres sedes, pensamos en 19 sedes.

¿El proceso de planeación de todas esas sedes cómo fue?



Hicimos algo de minería de datos. Para los técnicos es identificar cómo se comporta el mercado laboral. Hicimos un plan que identificó cuántas sedes, el tamaño de cada sede, la tecnología de cada sede, los programas que íbamos a ofertar y por eso identificamos estrategias básicamente en Barranquilla.

¿En dónde las ubicaron?



En el Distrito Industrial y Cultural, en el barrio Abajo, está la de Industrias Creativas; la sede de salud en el Hospital de Barranquilla; la de metal mecánica en toda la vía Oriental, donde están localizadas todas las empresas que necesitan a esos perfiles de carpinteros, de soldadores, de electricistas, de tecnólogos, de automatización de procesos industriales.

El Sena Atlántico ya cuenta con grupos de investigación reconocidos por el Ministerio de las Tecnologias. Foto: Prensa Sena

Tenemos 12 en Barranquilla y tenemos siete en municipios. De hecho, la sede número 20, de la que no te he hablado, fuimos tan osados que pudimos colonizar al departamento del Magdalena y tenemos una sede en Palermo, que es un corregimiento de Sitionuevo.

¿De dónde salieron los recursos para estas obras?



Pudimos fondear con recursos del Distrito de Barranquilla, que además lo hizo con el pago del Impuesto Predial, la Gobernación lo hizo con recursos de regalías, con un empréstito; y el Sena Nacional, hicimos una bolsa que hoy supera los 210 mil millones de pesos.

¿Cómo ha crecido la oferta en el Atlántico?



Bien, yo pensaría que una de las estrategias más interesantes es no solo posicionar al Sena como una institución de formación para el trabajo que tiene una oferta de más de 100 programas activos, unos 85.000 aprendices en programas de operarios, auxiliar, técnicos y tecnólogos.

Esta es la sede de industrias creativas del Sena en Barranquilla, una de las 12 que se han construido de las 20 que hay. Foto: Prensa Sena

Pero no teníamos esos estudiantes. En el 2010 teníamos como 54.000 que recibían certificación, un título de auxiliar tecnológico o tecnológico. Pero ahora tenemos otra oferta que son los cursos de formación complementaria.

¿En qué consisten?



A modo de ejemplo. Yo soy soldador, no me sé las normas, no me se las nuevas técnicas. Entonces hago un entrenamiento de 200 horas, me capacito y puedo enganchar nuevamente en cualquier perfil ocupacional. Tenemos muchísimos cursos, y en esa franja tenemos más de 300.000 cupos en el año.

¿Qué tipo de aprendices están recibiendo?



Atendemos a poblaciones vulnerables, a indígenas, afrodescendientes, desplazados, víctimas de la violencia, jóvenes en condición de vulnerabilidad, desempleados, es decir, mujeres, cabezas de familia. Además atendemos a las personas con enfoque diferencial. Una persona con discapacidad tiene oportunidad de entrar en el Sena. Eso es importante.

¿En innovación y tecnologías cuáles son los resultados?



El Sena creó SENNOVA, desde donde hacemos investigación aplicada. Una joven empresaria montó su negocio de pastelería, el proceso de colocarle la crema al pastel demoraba media hora, no todos los hacían estándar, es decir no todas las tortas le quedan igual de bonitas.



Aquí se produjo una máquina que en dos minutos, poniendo el pastel, hace el proceso y queda perfecto. Todas las tortas son iguales y garantizas un mejor producto. No solamente ahorras tiempo, sino que lo haces de manera estándar. Esa máquina la producimos nosotros.

Facebook Twitter Linkedin

Jacqueline Rojas ha impulsado el crecimiento del Sena en el Atlántico. Foto: Prensa Sena

Nos hemos atrevido a hacer proyectos que buscan traer conocimiento que ya existe, pero apropiarlo para que las personas puedan a más bajo costo tener acceso a tecnología que si tú le importas es costosísima.



Hemos hecho cosas interesantísimas, no solo en temas de repostería, sino en temas del sector agroindustrial. Ya tenemos grupos de investigación reconocidos por Colciencias.

¿En qué otro tipo de proyectos están trabajando?



Con recursos de regalías, nos 3.400 millones de pesos, estamos trabajando en un proyecto para descontaminar el arroyo León haciendo el montaje de un humedal, que nos permita empezar a controlar y disminuir los contaminantes.



El Sena no debe limitar a formar tecnólogos, tiene que diseñar personas que puedan hacer y producir tecnología. Esa es la apuesta. Claro, barata, o sea, tenemos que ser unos chinos.

¿En materia de empleos qué resultados tiene?



Todas las regionales del país tienen su propia agencia de empleo. Yo tengo cinco oficinas en Atlántico. Aquí recibimos egresados de las universidades, de otras instituciones, bachilleres con y sin experiencia, claro que todo lo que yo pueda proveer directamente con mi egresado lo hacemos. Entonces de cerca de 18.000 vacantes que tenemos en el año, logramos colocar exitosamente en las empresas más de 13.000.

¿Qué viene ahora?



La apuesta que tenemos como entidad es de qué manera, conjunta con otras organizaciones, empezamos a tener no indicadores de gestión sino indicadores de resultados. Que podamos decir cuánto impactó mi formación, mi asistencia, mi articulación en tu bolsillo, en tus utilidades, en tu productividad.



Tengo que empezar a generar que la educación no produzca impactos indirectos, que es lo que románticamente, yo formo personas que en el futuro van a tener la competencia para entrar al mercado laboral o para crear una empresa. Vamos con el resultado que podamos medir ¿qué pasa en la vida de esa persona? ¿cuánto demora en conseguir un empleo? Allá queremos llegar.

