Un video que circula en las redes sociales muestra el nivel de desespero al que pueden llegar los usuarios de las EPS en Barranquilla reclamando atención.



En esta ocasión quedó la evidencia del angustioso llamado de una mujer, que asegura lleva días pidiendo el servicio de ambulancia para que su madre, de 90 años de edad, pueda asistir a la cita de otorrinolaringologia este 27 de marzo.

Protesta de usuaria contra Coosalud en Barranquilla por la falta de una ambulancia para trasladar a su madre una adulta mayor de más de 90 año.@Coosalud_ ,@Supersalud,@SecSaludBAQ, @PerBarranquilla pic.twitter.com/iKfyOipAzN — Edgar Fontalvo (@Fontalvoedgar) March 24, 2023

La mujer llegó hasta la sede la EPS Coosalud, en Barranquilla. Allí se instaló con y un micrófono y un amplificador para hacer pública su queja y reclamo contra la entidad prestadora de servicio de salud.



Allí denunció que lleva días esperando la orden para la asignación de la ambulancia en la que puedan trasladar a su madre con el especialista.

“Desde el 23 de febrero me aprobaron la cita, pero no hay ambulancia”, manifiesta la mujer. “Me dieron un teléfono que no contestan y número de wasap que está apagado”.



Según la queja de la mujer, el estado de su madre es tan delicado que los médicos no le quieren tocar el oído. “Qué haría si su mamá estuviera en la misma condición que la de mi mamá”, puntualiza abrumada la mujer.

La reacción de la EPS para atender el caso



Ante la gravedad de la denuncia, que fue colgada este viernes en la cuenta de twitter del periodista barranquillero Edgar Fontalvo, un veterano hombre de radio conocido en Barranquilla por sus luchas sociales, la EPS lo contactó y le pidió los datos para ubicar a la paciente.

Este fu el comunicado que publicó Coosalud en las redes sociales. Foto: Tomada de las redes sociales

Coosalud expidió una comunicación en la que asegura que le ofrecerá el servicio de ambulancia y que le reprogramó las citas a la paciente de 90 años de edad para que las tenga el mismo día y así brindarle el servicio.



“Adicional a eso, haremos seguimiento para asegurarnos de que sus citas de médico en casa se realicen de periódicamente”, puntualiza el comunicado.

