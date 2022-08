La cocina más popular de Colombia prepara desde el pasado jueves los platos más exquisitos para los paladares más exigentes en Sabor Barranquilla, la feria gastronómica más importante del país, que en este 2022 celebra sus 15 años y que este domingo llega a su fin.



Invitados de todos los rincones de la geografía nacional recorren de un lado a otro el recinto Centro de Eventos de Puerta de Oro.

Allí, aterrizadas de la Amazonía encontramos a Genoveva López Cheicono, Regina Dutcha Kuyedo del Cabildo Indígena Monifue Uruk, y Fany Kuiru, líder indígena del Pueblo Uitoto, que por primera vez visitan la feria, para enseñar con orgullo al Caribe sus raíces y costumbres y la riqueza de su gastronomía.



Y están aquí para hacer honor al tema central de este año: 'Cocinas indígenas: un diálogo pendiente', que busca la aproximación global, que hagan pensar y reflexionar.



"Estamos muy contentas de estar aquí en Barranquilla mostrando nuestra cultura y el papel que cumple la mujer de nuestros pueblos indígenas en estas preparaciones", aseguró Genoveva López.



El público conoció sobre las cocinas tradicionales del sur de la Amazonía, especialmente la preparación del pez amazónico con tucupí, farofa y casabe.

Liderazgo de la mujer en la cocina indígena

Sabor Barranquilla Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

"Estas preparaciones van más allá de cómo se hacen, estamos aquí para entablar un diálogo de saberes, contarles cuál es la base de la alimentación de los pueblo indígenas, mostrarles la transformación de la yuca con muestra participativa de la torta del casabe y la fariña, una harina de grano medio que se obtiene de la yuca brava", cuenta Fany Kuiru Castro.



En la feria muestran más allá de sus deliciosas preparaciones, el proceso de cada una poniendo en uso los utensilios hechos por ellas mismas con tejidos y fibras hasta convertirlos en verdaderas artesanías.



Y es que cada uno de esos actos tiene un rito y un significado especial para la comunidad a la que representan.



"Una historia, un legado, una enseñanza, porque es la forma como a nosotras nos capacitaron y formaron y representa una gran responsabilidad para la mujer de nuestros pueblos", dice Regina Dutcha Kuyedo, del Cabildo Indígena Monifue Uruki.



Es tanta la importancia que le da la comunidad indígena a la cocina y al papel que debe cumplir la mujer dentro de esta, que, aseguran las invitadas a Sabor Barranquilla, si una mujer no tiene el conocimiento de sus preparaciones "no es nadie".



"Sin ese conocimiento no puede ejercer su liderazgo, el ser mujer realmente. Eso es lo que nos identifica totalmente como mujer indígena, sobre todo, en una comunidad como la nuestra en la que lo que más predomina es el machismo", asevera Dutcha Kuyedo.

Programación del último día

Sabor Barranquilla Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Tarima Fiesta:

12 M.: Ruby Mutis, de Casa Amarilla. 12:55: 1:40. Diana García, de Chef en Movimiento (Bogotá). 1:50: El argentino Mario Avallone preparará Pulmay (curanto en olla). 3:10: Alberto Villamizar, de Carnes Santa Cruz, presenta Cortes de carnes. 4: El caleño Carlos Yanguas preparará Camarones con chontaduro y coco. 4:55: El español Koldo Miranda, de Amma Café y Cuarto Frío. 5:50: El peruano Hajime Kasuga (Hanzo), Franco Donado (Barranquilla) y Titi Carranza (Barranquilla) prepararán Nikkei Omakase. 6:35. Premiación Concurso de cocina. 7:00. Show musical de Son de La Cueva.



Tarima Alegría

12 M. Camila Linero, de Panadería y Pastelería Oliva (Santa Marta), prepararán Pudín de chocolo. 12:55: Martín Louzao, de Cocina Abierta (Puerto Rico) preparará Ensalada de chayote. 1:50: Panel Emprendimiento. 2:45: Vive bailando. 3:10: Miguel Marenco presentará Variedad de pasabocas. 4: Ángela Gómez y Nicoleth Velásquez presentarán: El arte de aprender a comer. 4:55: Pablo y Sergio Mejía, de The Kitchen Brothers, prepararánn Robalo en salsa de morcilla.



Boletería: $ 15 mil, adultos; 7.500, niños; 12.500, estudiantes de gastronomía y el adulto mayor.

