La actriz colombiana Dani Franco sorprende en EE. UU.

La joven actriz colombiana Dani Franco López, quien protagoniza la película de ficción ‘¿Mamá eres feliz?’ que se exhibirá a finales de noviembre en las salas de cine de la ciudad de Nueva York, sorprende con esta actuación de niña minusválida.



Pero además, la película ha sido bien recibida por los críticos del séptimo arte, al ser seleccionada para dos de los más importantes festivales en Estados Unidos como: el Festival de Cine de las Américas de Nueva York (TAFFNY) 2019 (sexta edición) y el Festival de Cine de CITYVISIONS, también en Nueva York.

El director de este cortometraje es el estadounidense Elías Acevedo, en la producción de Lorena Russi, y un reparto integrado por Giovanna Olcese (Zulma), Gavel Phoenix (Eulalia Senior), Dani Franco (Eulalia Junior), Malena Olcese "(Young Girl), Alessandro (Young Boy ) y Jan Carlos Acevedo (Rafael).



‘¿Mamá eres feliz?’ es una historia real, basada en el impacto de la violencia generacional.



El cortometraje explora la cultura de una familia latina, que va desde el castigo físico hasta la culpa religiosa, dos herramientas contradictorias que marcan la vida de la protagonista (Eulalia Jr.), quien con 13 años y con una poliomelitis a cuesta, es culpada de la precariedad económica de la familia.



La actriz reconoce que su participación fue “un gran reto, porque tuve que estudiar mucho a Eulalia tanto en lo físico como en lo psicológico. Quería que fuera un personaje orgánico en su caminar, pero sobre todo quería hacerla ver una niña fuerte y con mucho sentido del humor. No la quería victimizar por su problema de polio”.



Así mismo, Franco indicó que “Los festivales de cortometrajes se están consolidando a nivel mundial, algo interesante para los actores y actrices que hacemos parte esencial para llevar las historias al público. Son una verdadera escuela para actores y directores”.



En el 2018, la actriz colombiana fue invitada a participar en uno de los cuatro episodios de la serie de televisión Rough and Ready, escrita y dirigida por Sasha Santiago, reconocido por filmes como Zero Point, H For Hustle y Devil's Hit List, protagonizada por Jhon Leguizamo.



La actriz Dani Franco, hija de colombianos, nació hace 23 años en la ciudad de Caracas, el 25 de abril de 1996 cuando su padre, por asuntos de trabajo, fue trasladado a la capital venezolana.



A los 3 años regresa la familia a Cartagena, en donde inicia sus estudios de primaria.

La secundaria y los estudios de actuación los realizó en Bogotá en la Casa del Teatro Nacional y culminó en el New York Conservatory for Dramatic Arts.



En Nueva York, Dani Franco ha presentado obras en Off Broadway como Fucked Up Fairytales, bajo la dirección de Alice Camarota, Peter/Wendy, conducida por Bryna Raanan, entre otras.



La actriz colombiana hizo parte del elenco de la comedia musical de Shakespeare, TWELFTH NIGHT en una temporada de tres semanas en la ciudad de Nueva York (abril- mayo 2019) y se constituyó en la actriz más joven que ingresaba a la reconocida compañía de obras clásicas The Frog & Peach Theatre, bajo la dirección de la maestra Lynnea Benson.