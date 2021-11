Este es el colombiano que se hizo viral por imitar al famoso tiktoker

Si el nombre de pila de Ángel David Riascos Lara no le dice nada, quizás se haga una idea si ve al ‘Dhaby colombiano’, el personaje que desató una locura en un centro comercial del municipio de Soledad (Atlántico).



Dhaby se hizo viral a través de las redes sociales esta semana por un video en el que aparece imitando casi que a la perfección al original Khaby Lame, un tiktoker senegalés famoso por mostrar, solo con gestos, resoluciones simples de acciones que se hicieron complejas.

El personaje salió por una apuesta jugando fútbol con otros influenciadores que me decían que yo tenía muchas similitudes con el personaje africano

Pero, ¿quién es el Dhaby colombiano? Este joven, que habló con EL TIEMPO, indicó que tiene 22 años y es oriundo de Bogotá.



“El personaje salió por una apuesta jugando fútbol con otros influenciadores que me decían que yo tenía muchas similitudes con el personaje africano. Hice un contenido con ellos y de ahí fue que salió”, recuerda el creador de contenido digital.



Agrega que no creyó que fuera a tener ese alcance que ha tenido hasta ahora su personaje, a pesar del parecido con Lame, toda vez es un trabajo que viene iniciando desde hace un mes aproximadamente.

El Khaby original vio el video y esta fue su extraña reacción

Joel me envió un video donde están ambos y Lame me hace unas señas

El bogotano le confesó a EL TIEMPO este domingo que el video llegó tan lejos que el mismísimo Khaby Lame lo vio, gracias a un amigo en común, el cantautor de música urbana, Joel Lirica.



Sin embargo, al senegalés parece que no le gustó mucho la idea de tener un imitador en Colombia, según reconoce el Dhaby colombiano.



“El cantante es muy cercano al Khaby, Joel me envió un video donde están ambos y Lame me hace unas señas como ‘original, cero copias’. No le gustó mucho, la expresión que hizo en el video fue de ‘repetir no’, esa es la pura verdad”, expresa el Dhaby.



Sin embargo, asegura que continuará haciendo contenidos de ese tipo, pues maneja un nombre distinto y no es su culpa que se parezca físicamente al personaje de talla internacional.

Así le va al Dhaby colombiano en las redes sociales

Con 142.000 seguidores en Instagram, Ángel David Riascos (Dhaby colombiano) empieza a fortalecerse con la creación de contenidos en el mundo digital. Ahí tiene siete publicaciones montadas en una semana.



Todas se concentran en la imitación al Khaby y las reacciones de sus seguidores son: “Compa, del mismo parto”, “Parce, es igualito”, entre otras respuestas en esta red social.

Sobre el video que lo lanzó al estrellato

Me bajé el tapabocas, entramos y una muchacha me reconoce y dice: '¡Ay tú eres el Khaby, el del Tik tok!

Pero, sin duda, la publicación que más ha gustado en su canal de Instagram fue al Khaby falso ingresando a un centro comercial de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.



“Fue algo que no nos esperábamos. Planeamos como llegar al centro comercial a ver la gente qué reacción tenía. Me bajé el tapabocas, entramos y una muchacha me reconoce y dice: ‘¡Ay tú eres el Khaby, el del Tik tok!’... Ahí empezó toda la revolución”, manifiesta entre risas.



El Dhaby colombiano señala que se hizo el video en este lugar, porque asiste mucha gente, además, como detalle especial, en Soledad, donde muchos colombianos aseguran que siempre ocurren tantas cosas insólitas.



“Vienen más videos con otros influenciadores…”, alcanza a manifestar David Riascos, mientras una nueva joven seguidora interrumpe la entrevista con EL TIEMPO y le dice: “Ay, una foto, por favor”.



