Sigue la fiesta: la Ventana de Campeones se ilumina con la décima estrella del Junior

La décima llegó y Barranquilla no para de celebrar. El Carnaval se adelantó y todo se volvió fiesta en ‘la Arenosa’ por cuenta de Junior y su estrella de Navidad.



Las calles de Curramba siguen vestidas de rojiblanco festejando el logro, pero sin duda, el punto ideal para la concentración era la ‘Aleta del Tiburón’, monumento inaugurado por Tecnoglass en 2021 que rinde homenaje al equipo barranquillero, y el cual es testigo por primera vez de un título.

Allí se congregaron hinchas de todas las edades y rincones de la ciudad, que llegaron para acompañar al nuevo campeón de Colombia que salió del Hotel Dann Carlton, sitio de concentración de los tiburones, para luego tomar el Malecón del Río hasta la ‘Ventana de Campeones’.



El camino no fue fácil, como casi todo en Junior. Sufriendo y hasta el último minuto, como otros guiones ya escritos por este equipo, que es para muchos, el pulmón de Barranquilla.



El proceso inició con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, pero sobre la fecha 6, un viejo conocido de la casa, como Arturo Reyes, llegó a tomar las riendas de un equipo en crisis, pero que fue evolucionando con el paso de los partidos.



Uno de los máximos artífices de este título es sin duda su capitán Carlos Arturo Bacca Ahumada, determinante en la parte final del campeonato, siendo además el goleador de la Liga BetPlay ganando el Botín de Oro.

Carlos Bacca, goleador y figura de Junior. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

No pude cumplirle, porque ella está en el cielo y no me ha visto FACEBOOK

Luego de su consagración, el hijo de Puerto Colombia rompió en llanto. Las críticas recibidas, el duro momento cuando el exmédico del equipo, Javier Fernández, casi lo margina del fútbol, y por supuesto, la muerte de su madre Eloisa Ahumanda hace dos años, fueron un cúmulo de sentimientos que rebosaron en el goleador.



“He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado, de pronto nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá por mi madre, que la he perdido, y me vine un poco tarde porque ella quería verme jugar en Junior. Pero sé que ella en el cielo está contenta. Esto es por ti, mi vieja”, dijo el porteño.



Bacca siguió recordando, en medio de lágrimas, que ese era el deseo de su mamá. “Eso era lo que siempre me decía, que quería verme en Junior como campeón y goleador. No pude cumplirle, porque ella está en el cielo y no me ha visto. Todo es gracias a Dios, porque me ha dado la fuerza, he pasado por momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia lo saben, y sé que donde están lo están festejando porque no es fácil perder a alguien de la familia, y mi vieja era todo y era el centro, y hasta hoy derramo una lágrima por ella”, relató el jugador, que posteriormente aseguró que sigue esperando una disculpa del médico Fernández.



“Cada uno da lo que tiene en su corazón, respeto las declaraciones del doctor. A día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo”, expresó el botín de oro de la Liga.



Mientras tanto, la estrella ya brilla en el cielo barranquillero, y al igual que las anteriores, trajo mucha alegría y emoción a una hinchada que vive y sufre por su Junior del alma.

Mele le propuso matrinonio a su novia

¡SE CASA MELE😍! El uruguayo🇺🇾 Santiago Mele aprovechó los festejos de Junior para pedirle la mano a su pareja.



¡Felicitaciones arquerazo! pic.twitter.com/R8e4Meiz0O — Toque Sports (@ToqueSports) December 15, 2023

Y allí, en plena celebración hubo tiempo para pedida de mano. ¿El protagonista? Nada menos que el arquero Santiago Mele.



El uruguayo subió a su novia a la tarima donde se encontraba el resto del equipo, y también el alcalde Jaime Pumarejo, y arrodillado le entregó el anillo al que 'Manu', como él le llama, aceptó encantada.



Los miles de hinchas que asistieron a la celebración y fueron testigos de este momento, ovacionaron al arquero tiburón gritando al unísono "Mele no se va", y vaticinando desde ya una nueva familia "barranquillera".