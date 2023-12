Junior vs. Medellín: Barranquilla lista para la final del fútbol profesional colombiano

Dentro de las medidas de seguridad para el para el encuentro que protagonizarán este domingo 10 de diciembre los equipos Junior y Medellín, a partir de las 4:00 de la tarde, por el juego de ida de la final de la Liga II-2023, la Policía Metropolitana de Barranquilla tiene preparado un dispositivo con 1.200 efectivos asignados a la misión de garantizar que el partido se desarrolle en completa normalidad.



(Además: 'Pronto podrán abrir la llave y verán salir el chorro para tomar agua', Elsa Noguera)



La instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) está prevista desde la 12:00 del mediodía y las puertas del estadio se abrirán al público a la 1:00 p.m.

Participarán en este acompañamiento unidades de Policía, logística, socorristas, bomberos, Ministerio Público y funcionarios que hacen parte de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.



(Además: El secreto del colegio público en Barranquilla que volvió a ser el mejor de Colombia)



La vigilancia estará reforzada con drones, sobrevuelos con el helicóptero Halcón y diferentes puntos de control en la ciudad, al tiempo que dentro y fuera del estadio estará fortalecida a través del circuito de cámaras de seguridad del escenario deportivo.



“El llamado de las autoridades es a mantener el buen comportamiento y actuar con responsabilidad para que este tipo de espectáculos se viva siempre en paz y en sana convivencia”, señala en un comunicado la Alcaldía.

Dispositivos de salud

La Secretaría Distrital de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y en coordinación con las autoridades del Distrito, tiene su dispositivo listo y dispuesto al interior y exterior del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el encuentro deportivo de este domingo.



Al interior del escenario y bajo la coordinación de los organizadores del encuentro se dispondrá de 4 ambulancias, 1 medicalizada y 3 básicas, lo mismo que rescatistas de la Cruz Roja. También en el interior del estadio se ubicará el Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes (MEC) con 2 médicos y rescatistas.



Se ubicarán 4 ambulancias básicas en los exteriores del estadio, en la Circunvalar, avenida Las Torres, Ciudadela 20 de Julio y calle Murillo.

Algunas recomendaciones

Las personas que estén en tratamiento médico especializado, no suspenderlo.

No es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos.

No llevar niños de brazos ni menores de 5 años.

Ante cualquier accidente ubique al personal médico asistencial.

Tenga en cuenta las recomendaciones de todas las autoridades competentes.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70

Lea más noticias de Colombia aquí