Junior presentó este miércoles a sus tres refuerzos extranjeros con los que espera pelear títulos en el segundo semestre de 2023 y borrar los malos recuerdos del primero.



En la sede administrativa del club barranquillero fueron anunciados oficialmente como jugadores rojiblancos, el arquero uruguayo Santiago Mele, y los argentinos Enmanuel Olivera, procedente del Banfield; y Gonzalo Lencina, quien jugó en el primer semestre con el Bucaramanga.

El arquero lucirá el número 77. Foto: Agencia KRONOS

El uruguayo Mele que viene a seguir con el legado que deja su compatriota Sebastián Viera en el arco, aseguró que llega al Junior para "aportar compromiso", y espera que su paso por el club sea exitoso.



Mele, de 25 años, llega al cuadro tiburón a préstamo por un año. "Ellos manifestaron interés de contar conmigo, y me sedujo la idea; y estoy muy contento e ilusionado con esta etapa", aseguró en la rueda de prensa de su presentación.



Sobre Viera, afirmó que "como arquero siempre lo tuve como referente. Me habló muy bien del club y también entiendo que él por cómo se desempeñó les abrió las puertas a todos los arqueros uruguayos y en este caso me tocó a mí".



Apuntó que “lo que logró 'Sebas' en el club es inigualable. Él tiene una historia ganadora y no es fácil de replicar. Yo vengo a hacer mi camino. Si bien ambos somos arqueros, yo soy Santiago Mele. Quiero contribuir dónde me toque para lo mejor del club”.



El guardameta de la selección Uruguay, viene de jugar con el argentino Unión de Santa Fe de Argentina. También jugó en Turquía y España y en su país lo hizo con Plaza Colonia.

Aconsejado por un ídolo juniorista

Mele, que llevará el número 77 en su camiseta, recordó que Lorenzo Carrabs, exportero ídolo juniorista, también lo aconsejó para venir a Barranquilla. Carrabs fue su entrenador desde los 13 hasta los 18 años.



"Me dijo que era uno de los más importantes de Colombia", indicó.



Agregó que viene a Junior a "aportar compromiso" y dejó claro que no le gusta

que lo etiqueten "con ser un tipo de arquero. El ambiente del fútbol es extremista. Vengo de Argentina y allá es así. Entiendo las reglas del juego y espero tener un pasaje exitoso acá", finalizó.

"Tengo ganas de ser campeón y quedar en la historia": Olivera

El defensor argentino tendrá su segunda experiencia en Colombia, después de Atlético Nacional. Foto: Agencia KRONOS

Otro que se puso la rojiblanca fue Emanuel Olivera. El defensor argentino, de 33 años, se prepara para afrontar otro reto en el fútbol colombiano, después de su paso por Atlético Nacional.



Sobre Junior aseguró que lo motiva todo lo que lo rodea. “Me ha motivado el club, el plantel que hay, el gran cuerpo técnico que tiene. La gente también me ha mostrado mucho cariño. Me emocioné mucho cuando me dijeron que el interesado era Junior, por todo lo que representa", dijo en la rueda de prensa.



Olivera confía en que Junior vuelva a estar en el lugar que merece, peleando por títulos.



"El fútbol colombiano se ha vuelto muy competitivo. Pero acá estamos para pelear cosas importantes. Tengo ganas de ser campeón, ganar muchos títulos y quedar en la historia, esa es la ilusión”, aseguró.

"Vine al club más grande Colombia": Lencina

El atacante argentino jugará con el número 9. Foto: Agencia KRONOS

El otro refuerzo extranjero presentado fue Gonzalo Lencina, quien después de una semana de estar en Barranquilla, finalmente fue oficializado como jugador tiburón.



El delantero explicó las razones de la demora. “Fue un poco lento todo, pero era por temas de detalles que se fueron resolviendo. Estoy muy feliz de estar acá, las expectativas son altas. Estoy en el club más grande de Colombia”, dijo Lencina.



Sobre sus expectativas y su experiencia en el fútbol colombiano, el atacante dijo su paso por Atlético Bucaramanga le sirvieron para conocer el terreno.



“Me fue bastante bien estos seis meses en Bucaramanga, muchos ya me conocen. Me considero un jugador con una intensidad alta. Como todo 9 trataré de finalizar de mejor manera las situaciones que cree el equipo", puntualizó.

