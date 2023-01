Junior presentó en la mañana de este viernes la plantilla para encarar la competencia en el primer semestre de 2023. El evento, que contó con la presencia de todo el plantel, se realizó en el Hotel Dann Carlton, en el norte de Barranquilla.



El equipo rojiblanco cuenta con siete caras nuevas como refuerzo, y cuatro jugadores ascendidos del Barranquilla FC, aunque no cierra su libro de contrataciones.

Fuad Char Abdala, máximo accionista de Junior, durante la presentación de la plantilla 2023. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Así lo expresó su máximo accionista, Fuad Char Abdala, quien confirmó que espera incorporar un par de jugadores más en los próximos días.



“Estamos pendientes, de pronto, de un par de llegadas nuevas que hemos venido conversando”, dijo Char Abdala a la prensa deportiva presente en el evento.



El accionista aseguró que aún no hay nada confirmado, pero espera finiquitar todo con el cuerpo técnico esta semana que entra.



Fuad Char también descartó la llegada de Teófilo Gutiérrez al cuadro tiburón, poniendo así un punto final sobre los rumores que lo relacionaban con el club.



“Ese tema lo hemos tocado, pero la posición que estamos buscando es un volante ofensivo y un delantero centro, y yo creo que ahí no encaja Teófilo”, fueron las palabras del dirigente.



Fue enfático en decir que “no se le ha cerrado las puertas a nadie, aquí siempre (Teo) tendrá las puertas abiertas como un jugador que le aportó bastante al equipos”.

Las caras nuevas

Un total de 11 caras nuevas tiene hasta el momento el tiburón para la Liga I y la serie de un juego de la Copa Sudamericana ante el Deportes Tolima.



Léider Berrío, Carlos Sierra, Brayan León, Amaury Torralvo, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández y Edwin Herrera fueron los nuevos futbolistas que llegaron en este mercado de pases al cuadro barranquillero.



Mientras que cuatro más fueron ascendidos del Barranquilla FC. Ellos son: el defensor central Howel Mena, los volantes Léider Berdugo y Jhon Vélez y el delantero Luis Sandoval.