Junior responde por sustancia que inhalaron jugadores en pleno partido

Después de la polémica que generó la escena de dos jugadores del Junior inhalando una sustancia por la nariz en pleno partido contra el Atlético Huila este miércoles en Barranquilla, el equipo emitió un comunicado explicando la situación.



En plena transmisión del compromiso de la Liga BetPlay se observó a los jugadores Wilmer Ditta y Fabián Ángel inhalando una sustancia por la nariz.



Frente a esto, desde el equipo emitieron un comunicado en el cual explicaron que ambos futbolistas inhalaron amoníaco.



Sin embargo, aclararon que lo hicieron por su cuenta, pues el club no lo autorizó, ni suministró ni lo recomendó a través del cuerpo técnico.



Y aunque el comunicado explica que esta sustancia no es considerada "como dopante, no están confirmados los efectos para mejorar el rendimiento", se inició "un proceso de carácter disciplinario al interior de la institución", agregaron en el comunicado.

Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, algunos jugadores utilizan este tipo de sustancias, así como alcanfor, para mejorar su respiración.



Sin embargo, no se atrevieron a confirmar si estas están prohibidas en el reglamento.



