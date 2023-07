En la mañana de este lunes, Junior presentó de manera oficial la nómina con la que encarará la Liga colombiana, la Copa y con la que buscará su regreso a los torneos internacionales.



(Lea también: Las imágenes de la brutal pelea en la que terminó partido de fútbol en Barranquilla)



El evento se llevó a cabo en un hotel del norte de Barranquilla y en él participaron el máximo accionista del club, Fuad Char, el presidente Alejandro Arteta, el director técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, su asistente Édgar ‘Pancer’ Carvajal y los jugadores.

Precisamente entre estos últimos se vieron las nuevas incorporaciones para esta temporada, Pablo Rojas, Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina y Steven ‘Tití’ Rodríguez.



También se vio a un ‘viejo conocido’, el defensor Gabriel Fuentes, quien regresó a Junior tras su paso por el Real Zaragoza, del fútbol español, donde alcanzó a disputar 23 partidos en calidad de préstamo.



Además, estuvieron presentes en la presentación del primer equipo de Junior los futbolistas con pasado reciente por el Barranquilla FC, como Diego Mendoza, Yeferson Moreno y Kevin Padilla Madrid.



Si bien esta fue la presentación oficial de la nómina, no significa que se cierre el mercado de fichajes 2023-II para el conjunto ‘tiburón’ y así lo explicó el accionista Fuad Char. “Todavía hay posibilidad de traer a alguien más”, dijo.

El mensaje del 'Bolillo' a sus jugadores

Por su parte, el DT Gómez indicó ante los medios de comunicación que este equipo es “una gran familia” y nadie la podría dañar.



“Si nos admiramos el uno al otro, vamos a tener mucha ayuda. Vamos a admirar a nuestro compañero, a nuestra hinchada y a nuestra ciudad. Los grandes sueñan, soñemos por un título internacional. Seamos obreros, que si nos toca trabajar de 6 a 6 lo hagamos. Vamos a hacer más de lo que podemos hacer. Que Barranquilla y todo el país se identifiquen con Junior y sus jugadores”, declaró el entrenador paisa con la mirada dirigida a los integrantes de la plantilla.



Además de su temperamento, el actual técnico de Junior se caracteriza por su buen humor y esto último no faltó en el acto, donde se animó, incluso, a contar un chiste para enviar otro mensaje al equipo: “Perseverar”.

La relación con Sebastián Viera

Sebastián Viera se despidió del Junior de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

De igual manera, el ‘Bolillo’ le dedicó unas palabras al que será el gran ausente, a partir de ahora, en el onceno local, Mario Sebastián Viera Galaín, quien el pasado sábado se despidió ante un Metropolitano repleto de aficionados junioristas.



“Lo de Sebastián (Viera) son ciclos cumplidos. Ahora, más que siempre, he tenido un buen trato con Sebastián, estuvimos en una ceremonia hermosa que le hizo Junior con respeto de lado y lado. No he tenido problemas con ninguno de los muchachos, en Junior hay códigos que todos tenemos que cumplir, yo no echo a nadie, la gente se sale sola”, expresó.

¿Qué le falta al conjunto 'tiburón'?

A su turno, el asistente ‘Pancer’ Carvajal precisó lo que, a su consideración, son las características que debe tener ese jugador que aún le está haciendo falta a Junior para esta temporada.



“Ojalá encontremos un jugador que pelee, que hable todo el partido. Este grupo es muy respetuoso y la malicia en el fútbol es muy importante”, manifestó el miembro del cuerpo técnico ‘rojiblanco’.



Después de cumplir con su pretemporada, este evento sirvió como preámbulo al debut oficial del equipo en la Liga 2023-II, cuyo partido está programado para este sábado 15 de julio, a las 6:10 p. m., cuando reciba en el estadio Metropolitano a Águilas Doradas.

La ‘verdad’ sobre el caso Juan Fernando Quintero, según el DT

Hernán Darío Gómez aprovechó el evento para referirse a los rumores que motivaron a Juan Fernando Quintero a dejar a Junior y decidió contar su “verdad”.



(Además: $ 640 mil millones, la suma que se salvó el Atlántico de pagarle a un operador privado)



“A la gente que especula e inventa, estoy dirigiendo con (Francisco) ‘Pacho’ Maturana desde el año 86 – 87 y nunca tuve un problema con un jugador de fútbol”, aseguró Gómez.



Y añadió: “Hicimos dos partidos amistosos donde ‘Juanfer’ fue titular. Después del partido con Magdalena, me reuní con el grupo y dije: ‘Muchachos, voy a buscar variantes, porque el equipo no anda bien’. Me reuní con el grupo en mitad de cancha y le dije al grupo: ‘Va a jugar tal y tal. Juanfer, vas a pasar al otro equipo y va a trabajar Carlos Bacca en este equipo que va a iniciar en este entrenamiento’. Y le dije a Juanfer: ‘Juanfer, te voy a llevar de a poco para que volvás a hacer la figura. Hace cuatro meses no jugás’ (…) Nos fuimos sin problemas y al otro día me llama don Fuad y me pregunta qué pasó con Juanfer. Me quedé sorprendido y le dije: ‘No sé, don Fuad’ ”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla