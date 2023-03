Para Milciades Arias las cartas del Junior de Barranquilla están echadas, y solo él tiene la forma de enderezar la mala racha en los resultados que suma el equipo en el torneo de fútbol profesional colombiano.



(Además: ‘En Barranquilla no se necesita comprar votos para hacerlo bien’: Jaime Pumarejo)



Por lo menos así se lo explicó la mañana de este lunes al periodista Jorge Cura de Emisora Atlántico cuando aseguró que el cuadro tiburón necesita de un exorcismo para ponerle fin al mal momento deportivo que vive.

Arias dice ser mentalista y naturistas con estudios en Brasil y en México. Asegura que en el país solo hay cinco personas, entre los que se incluye, con ese grado de preparación sobre las ciencias ocultas.



(También: Barranquilla: se inicia proceso de rendición de cuentas por Plan de Desarrollo)



Dentro de las soluciones que da para sacar al equipo rojiblanco de la parte baja de la tabla, hay que llevar a la plantilla del equipo 10 millas mar adentro a toda la plantilla de jugadores, para realizar “un desintegro”, una especie de exorcismo.

Facebook Twitter Linkedin

Omar Albornoz, delantero del Junior de Barranquilla. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

El hombre aseguró que ha intentado comunicarse con la parte directiva y el cuerpo técnico pero no ha sido fácil tener acceso a las personas con mando.



(Lea: El drama de los comerciantes de Barranquilla tras las amenazas del ‘Negro Ober’)



“En varias oportunidades he tratado de hablar con jugadores pero dicen que la mayoría son evangélicos y que no creen en sus palabras”, le contó el hombre a Jorge Cura.



Es tal su grado de convencimiento de tener la solución para acabar con ‘la saladera’, como le dicen los barranquilleros a los malos momentos en la vida, que desde ya pronostica que el próximo lunes 3 de abril cuando el Junior reciba en Barranquilla al Alianza Petrolera, perderá 1-0.



“Si eso no pasa rompo mis diplomas de mentalista”, advierte Arias, cuyo vaticinio ha generado todo tipo de reacciones entre los barranquilleros, pero en especial entre algunos políticos que se asegura ya anda pidiendo el número del celular del hombre.

Le puede interesar:

BARRANQUILLA