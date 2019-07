'Pedí préstamo a la universidad como cualquier empleado': Silvia Gette

En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se continúo el juicio oral en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, quien es acusada del robo de un millón de dólares, sindicación por la que fue nuevamente capturada y enviada a la cárcel.

Mientras era interrogada, Gette no aguantó el llanto y expuso lo que para ellas son las única razones de que accediera a este dinero: " no lo hurté, lo pedí prestado como cualquier otra empleada, a través de unas cartas, además me lo descontaban de mi salario quincenal", declaró.



Seguir con el legado de su esposo, el fundador de la universidad Mario Ceballos, el amor que él sintió y entregó a la Uniautónoma, además de convertirla en una institución educativa grande, con más estudiantes y espacios de aprendizaje, fueron las explicaciones que entregó la acusada.

"Cuando yo la tomé, era una universidad normal, tenía entre 8 mil y 9 mil estudiantes, yo también quería hacerla grande, como mi esposo, este sentimiento el me lo transmitió. Uno ama lo que hace la persona que uno amó, porque era la obra de mi esposo, del papa de mis hijos", afirmó Gette.



Al tocar el tema por el cual fue enviada a la cárcel Buen Pastor de Barranquilla, el hurto de un millón de dólares, la ex rectora afirmó que no llevó a cabo tal acto, pues lo único que hizo fueron préstamos como cualquier empleado más, "mi deuda puede llegar a los 900 millones de pesos, de lo que no tengo certeza porque el director financiero no entregaba esa información a nosotros, los empleados", manifestó.



Reveló que le propuso a la universidad un cruce de cuentas , ya que la institución le debía entre 900 y 950 millones de pesos por dos años de arriendo de la sede de los locales de los programas de derecho, centro jurídico y centro de conciliación.



El Juez decidió aplazar la diligencia judicial y la presentación de los alegatos por parte de la defensa de Gette para el próximo 5 de agosto.

BARRANQUILLA