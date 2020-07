Jugador del Junior fue trasladado por la Policía de Barranquilla a UCJ

En la mañana de este miércoles se conoció un video difundido en las redes sociales donde se ve al jugador de Junior, Luis ‘Chino’ Sandoval, en un calabozo de la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia (UCJ), de Barranquilla.

Según se escucha en el video, uno de los uniformados le indica al futbolista que no le podía dar a manejar un vehículo, al parecer de su propiedad, a su compañera sentimental “si no sabe manejar el carro y no tiene licencia (de conducción)”.

“Al momento de darle el carro a ella, la tragedia podía ser peor, porque tú vienes de un sepelio de unos familiares”, le dice el policía a Sandoval.

No es la primera vez que al jugador se le ve en problemas con la autoridades, pues a finales de marzo, la Policía tuvo que acercarse a su apartamento, en el norte de Barranquilla, ante las quejas de los vecinos por el alto volumen de un equipo de sonido.

El ‘Chino’ Sandoval también vistió el uniforme del Barranquilla Fútbol Club y de la Selección Colombia juvenil.

BARRANQUILLA