Un juzgado de Barranquilla obligó a un colegio a recibir en la ceremonia de grado de bachiller, la cual tendrá lugar el próximo sábado, a un estudiante que había sido suspendido por participar en una pelea con compañeros de estudio.



El abogado Luis Carlos Fernández Siado, quien en representación de los padres del estudiante atendió el caso aseguró que se trata de un caso en el que se revive el debate sobre los límites que tienen las instituciones educativas públicas y privadas para castigar conductas que en su Manual de Convivencia consideran inmorales.

Fernández contó que la situación se generó a raíz de un altercado que tuvo lugar al interior de las instalaciones de este claustro educativo hace unos meses y en el cual se vió involucrado el estudiante “por defender a su hermano menor de las agresiones de otro estudiante mayor que éste, mientras tenía curso un partido de fútbol”.



Como consecuencia de esta situación, agrega Fernández, la institución educativa, acogiéndose a su manual de convivencia decide sancionarlo con la no asistencia a clases durante varios días.



“Sanción ésta en aplicación a los reglamentos, los cuales fueron violados flagrantemente pues no se respetó ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, reglados por nuestra Constitución tanto en lo judicial como en los procedimientos administrativos. No satisfechos con esto, lo vuelven a sancionar pretendiendo marginarlo de la ceremonia de Proclamación de su grado de bachiller, violando igualmente el debido proceso, el derecho a la defensa y el no deber ser sancionado dos veces por los mismos hechos", subrayó el abogado.



Los familiares del joven impetraron una Acción de Tutela a través de la firma de abogados Borda-Tapia, el cual adujo "Violaciones de derechos fundamentales". El Juzgado de conocimiento le dió la razón al joven e impuso la sanción a la institución educativa de revocar dicha "sanción" y obligar al colegio a que el joven estudiante sea partícipe de la ceremonia de grado.

BARRANQUILLA