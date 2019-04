Juez niega libertad a prima de Ramses Vargas en caso Uniautónoma

El desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe no deja de ser noticia. Ahora la defensa de los implicados ha pedido al Juez que les de libertad al considerar que en unos casos se dio el vencimiento de términos y en otros porque existe una separación o divorcio que dejaría como padre cabeza de familia a Ramsés Vargas, exrector del alma mater.

Este miércoles, en el centro de servicios judiciales de Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia de Cindy Solar Vargas, prima del exrector e implicada en este presunto desfalco económico, quien por medio de sus abogados pidió al Juez libertad por vencimiento de términos, al cumplirse, presuntamente, más de 121 días.



El togado negó esta petición al sostener que el argumento de la Fiscalía es valido, ya que no se han cumplido más del tiempo estipulado, por lo que continuará recluida en la cárcel Buen Pastor para esperar la sentencia del Juez, sobre la supuesta participación en el desfalco.



Como respuesta a esta decisión, el abogado defensor de Solar apeló lo que estará pendiente de que otro Juez estudie la situación y tome una nueva postura.



El próximo 3 de mayo será la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento de Ramsés Vargas, quien a través de sus defensores la pidió por una supuesta separación con su esposa, lo cual lo convierte en padre cabeza de hogar, lo que lo dejaría en libertad, aunque esta situación debe ser estudiada por el Juez.



Por otro lado, la defensa de Mariano Romero, otro sindicado por este caso, retiró del centro de servicios judiciales de Barranquilla la petición de libertad ante un Juez, ya que su defendido no pudo asistir a la audiencia, debido que el Inpec no lo movilizó.



Romero quería estar presente en la diligencia judicial.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2