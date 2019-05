A esta hora se define si Gymi Chapman va a la cárcel

A las 2:00 pm comenzó la audiencia que definirá la suerte, que correrá, el presunto autor intelectual del asesinato de la menor de seis años, Gimy Chapman, el pasado sábado en la noche en Barranquilla.

Gimy se le acusa de ser el presunto actor intelectual del asesinato, pero además el Juez de control de garantías le adjudicó el delito de feminicidio, lo que no fue aceptado por el Fiscal encargado del caso, debido a que no se actúo en contra de la perspectiva de la mujer.



Su captura se da luego de que su sobrino, conocido como 'Randy', confesara que fue quien llevó a cabo el asesinato de la menor, y que estaba cumpliendo ordenes de Gimy.



Ayer en la audiencia de imputación de cargos Champman no se los añanó.

