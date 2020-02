Hoy podrían enviar a la cárcel a 'zar' del PAE en el Atlántico

Un juzgado de Barranquilla definirá este lunes si enviará a prisión o no Alejandro Hernández Vidal, y a su sobrino Chahee Abauu Hernández, investigados por dos millonarios contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Atlántico.



La audiencia se inició el pasado viernes, en el Centro de Servicio Judiciales, con las intervenciones del Ministerio Público y los abogados de la defensa de Hernández, a quien la Fiscalía ha denominado el 'zar' del PAE, ya que asegura que en los últimos 10 años ha manejado por lo menos 1.500 contratos por 750 mil millones de pesos, a través de la manipulación y control de fundaciones sin ánimo de lucro, y sobornos para ganar las licitaciones.

Por los dos contratos del PAE en el Atlántico, que suman 10 mil millones de pesos y que fueron suscritos en el 2016 para brindar alimentación a 72.960 estudiantes de 20 municipios en el departamento, fueron capturados el entonces secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza; los contratistas Félix Barrios y Uriel Reyes, además del funcionario público Emil Pacheco. También se compulsó copia a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Eduardo Verano, gobernador del departamento para esa época.

Alejandro Hernández se encuentra privado de la libertad desde el pasado 3 de febrero, cuando se presentó con su sobrino ante la Fiscalía de Barranquilla a responder por una orden de captura que hay en su contra por los supuestos delitos de contratación sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, abuso de la función pública y falsedad en documento público y privado, los cuales no los aceptó.



El viernes el representante de la Procuraduría pidió que se le mantuviera la detención intramural a Hernández, por considerar que podría interferir en las versiones que están rindiendo los testigos de la Fiscalía. “Fue determinador y utilizó a terceros para tales fines”, dijo el representante del Ministerio Público, quien de paso pidió la libertad de Abauu, al considerar que fue utilizado por su tío para cometer.

Por su parte la defensa de Hernández y Chahee, a cargo de los abogados Wilson Niño y Orlando Perdomo, aseguran que su defendido se le han cargado una cantidad de falacias del programa que son obligaciones de los entes territoriales, como el caso de las condiciones de restaurantes y comedores, que los alimentos suministrados estaban por encima de la cantidad mínima nutricional que exige el programa que está por encima del 21 por ciento.



Aseguran que la Unión Temporal Nutrir Atlántico, conformado por Fundación Rey de Reyes y Fundasalud) si cumplía con la capacidad, experiencia y fue avalado por el Ministerio de Educación por que fue el operador del PAE en el Atlántico en el 2015.

Y en el 2016 cuando se le adjudicó el contrato a través de una urgencia manifiesta, decretada porque ya había iniciado el calendario escolar y no estaba el operador del PAE, si cumplía con los requisitos legales para prestar el servicio a 72.960 estudiantes en los 20 municipios del Atlántico.



“Le estamos demostrando a la Fiscalía que no logró, por lo menos en esta fase del proceso, demostrar ninguna de las hipótesis delictivas que le enrostró a Rafael Hernández Vidal”, dijo Perdomo para asegurar, que no hubo un peculado ya que, según sus planteamientos, no son dineros públicos, porque el contrato se cumplió con sus recursos propios y meses después fue que el Estado pagó.



“El contratista tuvo que soportar el peso de cumplir un contrato, para que meses después cuando se cumplen todos los trámites burocráticos le pagan se le reputan que esos dineros son del Estado. Eso no es cierto”, puntualizó Perdomo en su intento de conseguir el beneficio de libertad para Hernández con el propósito que enfrente el juicio con más tranquilidad.

