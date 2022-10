Con la presencia de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se llevó a cabo el mediodía de este jueves, la instalación de la Mesa Técnica de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027.



En el evento, la ministra Urrutia anunció que junto con los actores principales como Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico, comenzarán a trabajar en el documento Conpes para desarrollar los aspectos económicos y sociales de los Juegos.

“Es un reto muy grande para el país. Un reto difícil porque son unos Juegos Panamericanos que preceden a los Juegos Olímpicos y Barranquilla tiene la responsabilidad de hacer los mejores de la historia”, aseguró la jefe de la cartera.



Asimismo, Urrutia aseguró que desde el Gobierno se pretende que los Panamericanos 2027 sean ciento por ciento en el departamento del Atlántico.



“Llevar las competencias o partirlos en otras ciudades como Cartagena o Santa Marta es desagregar los juegos y pierden su esencia como tal”, explicó.



Resaltó que, compartir las competencias con ciudades cercanas como las mencionadas, también incrementaría el presupuesto para la organización.



Dejó nuevamente en claro, que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, “se comprometió en hacerlos y ha mantenido su palabra de que Barranquilla tiene que hacerlos”.

Por eso insistió en que la idea es que las justas más importantes del ciclo olímpico se realicen todas en territorio atlanticense, teniendo como aliados a municipios del aérea metropolitana de Barranquilla, como Puerto Colombia y Malambo para la realización de algunas competencias.



En la mesa de instalación, se hizo la presentación de Rodolfo Bossa como gerente de los Juegos Panamericanos 2027.



“Es un reto enorme el que tenemos por delante, tenemos que estar a la altura y espero ofrecer mis conocimientos para sacar adelante unos juegos que arrancaron como un sueño y hoy son una realidad, y por qué no pensar que serán los mejores juegos de la historia”, aseguró el cartagenero.



Además. indicó que estas justas son “un compromiso del presidente y de todo un país, queremos mostrarle al mundo de qué estamos hechos los costeños, de qué somos capaces. Ya lo demostramos con los Centroamericanos y ahora lo vamos a hacer con los Panamericanos”.



En la mesa también estuvieron presentes Luis Restrepo, director de Indeportes en representación de la gobernadora Elsa Noguera; Daniel Trujillo, director de Proyectos Especiales de la Alcaldía, quien estuvo en representación del mandatario Jaime Pumarejo.



Así mismo, los alcaldes de Malambo, Rummenigge Monsalve y William Vargas, de Puerto Colombia.

Flor Díaz

Periodista de EL TIEMPO

Barranquilla