“Oeee oeee oeee, oeee, Juanferrr, Juanferrr”, con ese coro fue recibido el nuevo 10 de Junior, Juan Fernando Quintero, que levantando sus brazos agradeció a las cerca de 40 mil personas que colmaron ayer por la tarde las graderías del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, para ser testigos de la presentación del refuerzo más rimbombante —hasta el momento —, del fútbol profesional colombiano en 2023.



En medio de un ambiente de alegría, fervor y fuegos pirotécnicos, el antioqueño pisó el gramado del ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Vengo a jugar a la casa de la Selección y me siento orgulloso de eso. Estoy feliz de estar acá, es una oportunidad. Pocos saben lo que hice para estar en Junior”, había dicho el jugador previamente en rueda de prensa en la ciudad.



Ya frente a frente con el público, ‘Juanfer’ volvió a expresar su emoción por estar en Barranquilla.



“Estoy donde quiero estar. ¿Cómo decirle que no a esta gente? La verdad es que no hay palabras para describir esto”, declaró el creativo, de 29 años.



Quintero agradeció así el cariño de la gente, que no ha dejado de festejar desde que se conoció de su vinculación al cuadro tiburón.



“Muchas gracias a todos por ese recibimiento. Mi familia y yo estamos muy agradecidos”, fueron sus palabras, antes de ser interrumpido por la ovación de los hinchas rojiblancos.

El Metropolitano contó con una masiva asistencia para recibir a 'Juanfer'. Foto: Agencia Kronos

'Cariaco' le cedió la 10

“Quiero decirles que para mí este número es muy importante. Sabemos los jugadores que lo han portado, desde el papá, Carlos Valderrama, hasta el tío, Giovanni Hernández. Vamos a darles muchas alegrías”, aseguró el creativo.



Entonces apareció el venezolano Luis ‘Cariaco’ González para cederle la camiseta con el número 10, un gesto que agradeció Juan Fernando y la afición presente en el ‘Metro’.



Ya con la camiseta puesta, el múltiple campeón con River Plate dio una especie de vuelta olímpica, pateando balones a las tribunas, que enloquecían al paso del jugador.



Juan Fernando Quintero y el juniorismo iniciaron una relación de amor que esperan sellar con títulos.



“Este proceso es bonito, tenemos un gran equipo y vamos a apuntarle a todo. Hay que competir y pelear por todo, para crearnos ese hábito ganador”, aseveró.



Junior, que es dirigido por el samario Arturo Reyes, oficializó la contratación de Quintero, el pasado viernes, tras horas de incertidumbre del día previo.



Por la décima estrella

Con la contratación de Juan Fernando Quintero, Junior aspira a bordar la décima estrella de su historia en el escudo de la camiseta.



El equipo fue campeón por primera vez en 1977. Y por última vez, en 2019.



El 25 de enero está anunciado el estreno del Junior en la liga, en visita que hará a Águilas Doradas. El 29 de este mismo mes será el primer partido en casa, ante el Medellín.



Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

