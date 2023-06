En Juan de Acosta, ubicado en el Atlántico, la moda y la confección de prendas de vestir son parte esencial de la vida diaria.



(También: La lucha de Marly para que su hija sea una profesional de la Universidad del Atlántico)



El 60 por ciento de la población, de unos 18.000 habitantes, se dedicada a este negocio. Este lugar se ha convertido, desde hace varias décadas, en un auténtico epicentro de la costura en el Caribe colombiano.

Por eso desde antes que el sol despunte por los cerros, el humo del café fresco se filtré por los patios, y el canto de los gallos anuncie la llagada del nuevo día, ya el rugir de los motores de las máquinas de coser se siente en el pueblo.



(Además: El Atlántico tiene 18 playas para disfrutar en estas vacaciones de mitad de año)



Claudia Vásquez, una mujer de 47 años de edad y veterana en el oficio, recuerda que aprendió a ser costurera viendo a su abuela, una mujer que toda la vida estuvo sentada frente a una máquina de coser Singer.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Vásquez tiene más de 20 años dedicada a la costura. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Era una máquina negrita, a la que me subía cuando se iba a cocinar o hacer algún oficio. Le daba adelante y atrás al pedal. Luego me pasé a las industriales, me pellizque los dedos varias veces mientras aprendía”, cuenta Vásquez, quien confiesa que gracias a las costuras educó a sus tres hijas, tiene casa y un taller estable.

Luego me pasé a las industriales, me pellizque los dedos varias veces mientras aprendía FACEBOOK

TWITTER

unca hizo cursos de modistería o diseño. Dice que es emperica, aprendió con tijera en mano, cortando y pegando telas con la máquina de su abuela. Mientras que los diseños fue mirando modas en la televisión, revistas, periódicos y ahora en las redes sociales.



Hoy cose vestidos para niñas, ropa de dama y camisas de hombres. Son prendas bien confeccionadas de precios económicos pensada en personas que no tienen los recursos para comprar en lujosos centros comerciales o boutiques exclusivas.



Su producción va para almacenes en Barranquilla, como Tierra Santa y establecimientos comerciales en Maicao, Santa Marta, Yopal, y Neiva.

Facebook Twitter Linkedin

Hombres y mujeres trabajan a la par en las maquilas de Juan de Acosta. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En este pueblo, prácticamente cada hogar cuenta con una máquina de coser, y la confección de prendas de vestir no solo proporciona empleo para más del 60 por ciento de la población, sino que también se ha convertido en un factor de cohesión familiar.



Vásquez desde hace 35 años se ha dedicado incansablemente a la confección de ropa, transmitiendo su pasión y habilidades a sus hijas, que ahora también incursionan en el negocio.



En un mes puede producir de 300 a 5.000 prendas, para lo que contrata hasta 20 personas en Juan de Acosta. “Tengo muchachas que me cosen desde sus casas. Cuando hay muchos pedidos me levanto a las 4 a.m. comienzo a cortar y organizar”.

Un oficio con muchos años y tradición



El arte de la costura llegó a Juan de Acosta en 1607, traído por los españoles cuando fundaron el pueblo. Desde entonces, los habitantes han adoptado este oficio milenario como parte integral de su identidad cultural.



(Lea: Esta es la extraña bacteria en mojarras por la que declararon emergencia en Colombia)



Las agujas de coser, las tijeras, los hilos y las telas de diversas calidades se han convertido en herramientas indispensables para los modistos y modistas de este apacible rincón del Atlántico.

Facebook Twitter Linkedin

Juan de Acosta es un apacible municipio, ubicado en el norte del departamento del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Así lo confirma Jennifer Molina, quien vive en el corregimiento el Vaivén, a cinco minutos de la Plaza de Juan de Acosta, que desde hace 15 años se inició en el negocio. Hoy tiene su taller con unas 20 máquinas de coser, que producen en promedio 3.000 prendas de vestir bajo la marca Pierine que se vende en Barranquilla-Maicao-Chocó. Produce unas 3.000 piezas.



“Es un trabajo de constancia, aquí el tiempo es nuestro peor enemigo, desde que nos levantamos en dándole a la máquina, hasta la noche”, comenta ella para señalar que estos talleres le dan trabajo a muchas personas: “desde los que cortan tela, cosen, diseñan, hacen molde, pegan etiquetas, planchan, recogen, empacan, llevan a los almacenes, o vendedores. Es una cadena.

Facebook Twitter Linkedin

Desde las primeras horas del día se siente el rugir de las máquinas de coser en el pueblo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En Juan de Acosta, las máquinas de coser nunca descansan, y la confección de prendas es mucho más que un trabajo, es una forma de vida para mujeres y también para muchos hombres.



Vicente Arteta, 25 años de edad, quien entró al negocio desde hace seis años fileteando y ahora en un día puede producir hasta 30 prendas.



“Me siento en la maquina desde la madrugada, porque aquí el pago es por producción, mientras más cosas más gano”, dice el hombre que esta semana logró adquirir su máquina de coser, una de segunda que consiguió en una compra y venta del pueblo por 750 mil pesos, con lo que aspira mejorar sus ingresos.

Un negocio de tradición familiar



Los apellidos Molina y Arteta son comunes en este lugar, y la tradición se transmite de generación en generación. Desde temprana edad, los niños crecen con las tijeras en la mano, listos para continuar el legado de sus antepasados.



Silvia Coronel Molina está casada con Benjamín Molina, con quien tiene uno de las maquilas grande de Juan de Acosta. El taller esta en la casa, en el barrio Palenque centro del municipio, donde cuenta con unos 25 operarios, entre hombres y mujeres de todas las edades.

Facebook Twitter Linkedin

Juan de Acosta puede ser el pueblo de Colombia con más maquinas de coser. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Los Molina llevan más de 20 años con este negocio, que produce hasta 10 mil prendas en una temporada. Mientras Silvia se encarga de la confección su esposo es el que sale con el maletín a visitar clientes por todo el Caribe.



“Gracias a Dios tenemos trabajo todo el año. Desde el tres de enero iniciamos hasta finales de diciembre”, dice Silvia quien se inició como costurera a los 12 años viendo a su tía trabajar. Hoy tiene la marca Silvia C que se vende en Barrancabermeja, Cartagena y Barranquilla, en donde tienen clientes desde hace 20 años.



Ella abre el taller a las 5 a.m. cuando comienza a organizar. También es la que diseña y hace los patrones, “las modas salen de las redes sociales, los clientes también me manda”, dice.



Las cifras respaldan la importancia de la industria textil en Juan de Acosta. Según un censo realizado por la Gobernación del Atlántico en colaboración con la Universidad del Norte, se estima que hay más de mil máquinas de coser en el pueblo, lo que podría convertirlo en el lugar con mayor cantidad de estos dispositivos por habitante en todo el país.

Facebook Twitter Linkedin

La ropa que se confecciona en las maquilas de Juan de Acosta de es buena calidad y precio. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO



“En Juan de Acosta, casa que se respete tiene una máquina de coser. Y en la medida en que apoyemos esta actividad, generaremos más plática para el bolsillo de nuestra gente”, confirma la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera.



Además, se estima que el consumo diario de telas sobre pasa los 20 millones de pesos. A diario se ve entrar los carros cargados con rollos de telas, también se ve a las mototaxis llevando y trayendo pacas con las confecciones listas para ser despachadas.

Facebook Twitter Linkedin

Silvia Coronel Molina tiene uno de los talleres de costura más grandes de Juan de Acosta. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Gracias a las máquinas de coser hoy en el municipio hay muchos profesionales que pudieron ir a la universidad”, destaca el alcalde de Juan de Acosta Carlos Higgins, al asegurar que desde la administración se ha apoyado a este sector de la producción con la entrega de insumos para la confección y créditos blandos. “La máquina de coser ha sido a lo largo de la historia el medio de subsistencia de muchas familias aquí”, agrega el mandatario.



(Lea: La traumática experiencia de un turista en un viaje a las islas de Cartagena)



Esta industria de dedales, agujas y máquinas de coser no solo es fundamental para la economía local, sino que también ha logrado expandir su influencia más allá de las fronteras de Juan de Acosta.



Los productos confeccionados en este pueblo encuentran su camino hacia almacenes y mercados de diferentes ciudades de la región, como Maicao, Valledupar, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Barrancabermeja, el Chocó y hasta Venezuela, por eso costureras y máquinas de coser, no se pueden dar el chance de descansar.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Enviado especial de EL TIEMPO a Juan de Acosta (Atlántico)

​En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia aquí