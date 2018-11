Con robótica le apuestan a que su colegio sea autosostenible

Apiladas en una esquina del laboratorio de informática de la Institución Educativa Distrital (IED) El Campito de Barranquilla permanecen las 5 cajas de piezas para armar tipo Lego que hace cinco años fueron donadas por la Alcaldía y que el colegio aprovechó para darle inicio a la implementación de la asignatura de robótica.

Aprendieron mucho con ellas; sin embargo, no pasaron muchos meses cuando los niños más inquietos manifestaron su interés por aplicar nuevas cosas que tuvieran que ver con la tecnología y la programación.



No se conformaron, y de inmediato le transmitieron su idea a la profesora Mildred Mesa, quien con 22 años en ese colegio y su Licenciatura en Tecnología e Informática, atendió la propuesta que le hacían sus estudiantes.



Fue así como nació RoboTIC 3.0, el club de robótica del colegio distrital y que el año entrante hará parte de un selecto grupo que representará al país en un evento de carácter internacional y que posiblemente se llevará a cabo en Argentina.



“Querían programar, probar lo que pudieran hacer con una placa que se llama Arduino, por ejemplo, y decidimos apoyarlos en su interés”, comentó la profesora Mesa.



Pero la ‘seño Mildred’, como le dicen sus estudiantes, sabía que no bastaba solo con incentivar en el colegio el agrado por la tecnología, y que era más que necesario fortalecer la investigación y el componente social que permitiera identificar las necesidades del entorno para plantear soluciones.



Es así como RoboTIC 3.0 se constituye en más que un club de ciencia como una iniciativa que ha servido para darle forma a un proyecto macro que ha ya sido ganador en ferias de tipo local, municipal, regional y últimamente nacional.



Se trata de un sistema de riego automatizado con Arduino que permite atender las plantas del colegio con el agua que despiden los aires acondicionados y que en las paredes externas dejan estelas de verdín y otros focos de infección.

Mediante la implementación de la metodología de la investigación del programa Ondas de Colciencias, los estudiantes de la IED El Campito se dieron cuenta de que, al día, los más de 12 aires acondicionados botan más de 200 litros de agua que permiten abastecer las plantas con el sistema de riego automatizado.



“Articulándonos con el programa Ondas aprendimos el conocimiento de cómo se debe hacer una investigación. Buscamos el problema y con él la solución, así que empezamos con este proyecto que cada vez recibe más atención de quienes están en el mundo de las ciencias”, destacó Adrián Pabón, estudiante de décimo grado, y que junto a Cristian de Moya y Ángel Vega, de undécimo, es uno de los tres representantes de RoboTIC que han representado al proyecto en distintos eventos.



Los tres jóvenes, que coinciden en que quieren ser ingenieros de sistema o estar en alguna área de la ciencia, explicaron que para su proyecto estrella programaron una Arduino, (plataforma de hardware libre que permite hacer programaciones por computador), con lo que consiguieron que desde cualquier lugar del mundo el sistema pueda activarse y desactivarse.



El sistema permite que el riego de las plantas pueda ser controlado mediante una aplicación al momento en el que se desee. Entre los hallazgos de los estudiantes apareció que es mejor que el riego sea en las noches y no en el día cuando el calor más hace de las suyas.



También consiguieron un tanque de capacidad de 500 litros de agua para recoger el agua, y la idea más adelante es, también mediante programación con Arduino, poner a funcionar el sistema de una bomba y abastecer los sanitarios del colegio.

Una parte del grupo de alumnos investigadores acompañados con la educadora que los orienta. Foto: Carlos Capella/EL TIEMPO

“Es un proyecto macro que robustecemos cada vez más. De esta manera buscamos que la IED El Campito sea autosostenible y que lo que aquí planteamos se pueda utilizar en otros colegios tanto de la ciudad, como del país y ¿por qué no? del mundo”, agregó Mesa.



El sistema estará en funcionamiento a mediados de 2019 y contará con una ampliación de sensores de humedad y páneles solares como fuente de energía.

Proceso de crecimiento

Desde que el colegio comenzó a apoyar a sus alumnos en robótica y tecnología, la consigna siempre ha sido dar a conocer los logros que se van obteniendo. Por eso vieron la importancia de hacerse visibles a través de las redes sociales y sus canales de comunicación internos.



Por otro lado, el programa Ondas de Colciencias le ha dado al proyecto de RoboTIC 3.0 la posibilidad de dar a conocer sus avances en eventos donde confluyen investigadores y expertos en temas afines.



Es así como el proyecto, desde hace dos años y medio, ha ido escalando en ferias de Colciencias, donde ha obtenido el primer puesto en la categoría de Robótica.



El sistema de riego automatizado con Arduino ganó primero a nivel local en una feria realizada en Barranquilla, lo que le permitió acceder a la que se hizo a nivel regional en Manizales, donde también ganó el cupo para participar, el pasado mes en Bogotá.



En la capital del país también consiguió tiquete al evento internacional que podría ser en Argentina en 2019.



“Tenemos personas vinculadas en varios ámbitos profesionales. En el semillero de RoboTIC 3.0 hay unos 20 estudiantes y varios de nuestros egresados, que hicieron parte del club, son ahora los que nos colaboran a nivel profesional”, concluyó Mildred Mesa.

ANDRÉS ARTUZ F.

Redactor de EL TIEMPO

BARRANQUILLA