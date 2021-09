Así fue el arribo a Barranquilla de la joven que le da la vuelta al mundo

Sobre las 2:55 p. m. de este jueves aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, la joven piloto Zara Rutherford, quien le da la vuelta al mundo en una avioneta.



(También: Lo sepultaron en medio de un aguacero y relámpagos)



Rutherford, quien nació hace 19 años en Bélgica, salió de Islas Beef a las 9:15 a. m. en una aeronave ultraliviana, teniendo entre ceja y ceja su objetivo de marca mundial en solitario.

El cielo despejado de la 'Puerta de Oro de Colombia' fue cómplice para su aterrizaje en estas tierras. Posteriormente, un arco de agua impulsada por el personal de bomberos le dio oficialmente el acceso a la ciudad.



"Me ha encantado Suramérica, me ha encantado la experiencia. Nadie me había contado sobre Barranquilla, solo la ubicaba geográficamente, pero realmente no conocía más detalles", dijo Rutherford.

(Le puede interesar: Pescadores de Tasajera se reivindicaron: salvaron de morir a un bebé manatí)

Facebook Twitter Linkedin

Zara Rutherford muestra un recuerdo que le entregaron en el aeropuerto de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Me ha encantado Suramérica, me ha encantado la experiencia. Nadie me había contado sobre Barranquilla, solo la ubicaba geográficamente, pero realmente no conocía más detalles FACEBOOK

TWITTER

El Shark Aero, donde ella realiza este viaje para la historia, tiene una autonomía de seis horas de vuelo, un ala más pequeña y el propulsor de la variable-echada. Además, con un diseño compuesto del bajo-ala con la cola clásica y el asiento en tándem.



Para convertirse en la mujer más joven en darle la vuelta al mundo en solitario, Rutherford salió de su país el 11 de agosto, su ruta comprendió Reino Unido, Islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos y América Latina.



Después de Barranquilla, continuará este viernes hacia Tumaco, Cali, en Colombia, para regresar a Bélgica por Panamá, EE. UU., Alaska, Rusia, China, Indonesia, India Medio Oriente y Bélgica.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez