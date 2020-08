Deudas por el coronavirus llevaron a la muerte a joven empresaria

La depresión a consecuencia de las deudas que durante la pandemia se le acumularon, terminaron por llevar a una joven empresaria barranquillera a quitarse la vida.



Por lo menos esa es la conclusión a la que llegaron familiares y autoridades que investigan la muerte de Juliana Andrea Real, de 25 años de edad, quien el pasado miércoles fue encontrada por su novio en el baño sin signos vitales.



La mujer fue llevada de urgencias a una de las clínicas del norte de Barranquilla donde falleció cuando era atendida.



La noticia causó consternación entre el gremio de comerciantes del centro de Barranquilla, como quiera que se trataba de una mujer emprendedora, que había logrado un reconocimiento en el sector de la moda por la forma dinámica en que trabajaba



En un reporte que entregó la Policía Metropolitana, la joven había presentado unos cuadros depresivos por lo que había estado medicada.

Juliana Andrea Real es recordada por ser una joven empresaria dinámica. Foto: Archivo particular

Su salud mental se había afectado en especial por la emergencia sanitaria desatada en Barranquilla por coronavirus.



En los medios locales trascendió una publicación que ella colocó en sus redes sociales, en la que dejaba entrever su estado de depresión por la situación que atravesaba en estos momentos.

He tenido días buenos y días malos. Me he despertado con ánimos a trabajar y en ocasiones no quiero salir de la cama FACEBOOK

“He tenido días buenos y días malos. Me he despertado con ánimos a trabajar y en ocasiones no quiero salir de la cama. A veces tengo muchas fuerzas para seguir y a veces simplemente me derrumbo. Es normal, soy humana, no puedo ser fuerte siempre, no podemos culparnos, no debemos hacerlo”, subraya la publicación.



Para Dina Luz Pardo, Directora de Asocentro que agrupa a los comerciantes del Centro de Barranquilla, reconoció el dinamismo de Juliana Andrea Real, al señalar su habilidad comercial en el manejo de las redes sociales.



Aprovechó para llamar la atención del Gobierno Distrital sobre la situación que están atravesando muchos comerciantes del centro de Barranquilla, que si bien ya están atendiendo, duraron cuatro meses cerrados y en estos momentos arrastran deudas y compromisos muy serios. “Muchos están manifestando que les ha costado reactivarse”, dijo Pardo.

