Un turista de 16 años murió ahogado en playas de Bocagrande de Cartagena

Consternados se encuentran los habitantes del corregimiento de Algodonal, en el municipio de Campo de la Cruz (Atlántico), por la prematura partida de un joven de 16 años, quien murió por inmersión este domingo en playas de Cartagena, que celebra este puente sus fiestas de Independencia.



Ignacio Polo, de 16 años, se bañaba en playas de Bocagrande. Se encontraba en plan de paseo familiar desde la madrugada del domingo.

Tras lo ocurrido, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico en donde declararon su deceso.



El joven, era según sus más allegados, una de las promesas más grandes del fútbol que tenía su pueblo.



Se destacaba en el deporte y jugaba en un equipo del municipio.



Ignacio Polo, joven muerto por inmersión. Foto: Cortesía

Autoridades piden seguir indicaciones de salvavidas

Desde la Alcaldía de Cartagena lamentaron lo ocurrido e hicieron un llamado a los bañistas y usuarios de playas para respetar las recomendaciones de los salvavidas.



El horario establecido para disfrutar de las playas es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.



Recomendaciones:



- No ingresar al mar en estado de embriaguez y reposar por lo menos 30 minutos si ha consumido alimentos.



- Los niños deben estar bajo el cuidado de sus padres o adultos responsables.



- No bañarse cerca de los espolones ni en zonas de tránsito de vehículos acuáticos.



- No ingresar a las zonas prohibidas para el baño de mar las cuales están debidamente señalizadas: Playas de Los Pescadores, Playas de Crespo, Monumento a Los Océanos, Café del Mar, Alcatraces, frente al Colegio Los Salesianos, Bocana, Mar Linda, frente al semáforo de Marbella, Bocagrande desde Torre Caribe hasta el Centro Comercial Plaza Bocagrande.