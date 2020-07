Joselo se queja por atención de su EPS al resultar contagiado de covid

Durante la pandemia, las quejas por la atención de las EPS en Barranquilla y en el resto del país se han incrementado ante el continuo reporte de casos por parte de los ciudadanos. Este jueves, Joselo, quien confirmó que tiene covid-19, se sumó a esa gran lista.

(Lea también: Se volcó otro camión en Tasajera y así reaccionaron sus habitantes)

Lo hizo en el programa de la mañana ‘Día a Día’, de Caracol, en el que expuso el hecho de que, ante la espera para que su EPS Sura le hiciera una prueba por coronavirus, decidió adelantarla con un particular.



Hay que recordar que, antes de Joselo, reconocidos personajes de la televisión colombiana, como su colega Alexandra Restrepo, Carlos Calero, entre otros, también compartieron a sus seguidores que se habían contagiado.

“La irresponsabilidad de mi EPS, todavía estoy esperando a que me hagan la prueba, he tenido que hacerme todo particular. Un médico amigo, infectólogo e internista, nos mandó un tac de tórax”, manifestó el humorista colombiano.



Agregó que, tanto él como su esposa, quien también resultó contagiada, se encuentran aislados de sus hijos en una habitación, donde han permanecido desde el pasado 11 de julio cuando empezaron los síntomas con dolor en el cuerpo, presión alta y mareos.

(Le puede interesar: Drama de familia por repatriar el cuerpo de su hija desde Argentina)

Agregó que, luego de ese tac, a su pareja y su persona le aparecieron los pulmones comprometidos, a pesar de que, en un principio, la EPS le indicó que “no tenía nada” relacionado con el coronavirus.



Finalmente, Joselo de Colombia invitó a la ciudadanía a tomar conciencia con el autocuidado y enfrentar con seriedad la pandemia.

(Le recomendamos: Confirman hallazgo del cuerpo de profesora desaparecida en Santander)

Hasta el pasado mes de junio, la Personería Distrital de Barranquilla reportó que diariamente reciben en promedio entre 50 y 60 quejas por la atención de las Entidades Prestadoras de Salud. Dirigidas, en su mayoría, contra Salud Total, Coomeva, Nueva EPS, Comparta, Sura, Sanitas y Famisanar.



Hasta ahora, la EPS a la que se encuentra afiliado Joselo no se ha referido sobre la queja presentada públicamente.

BARRANQUILLA