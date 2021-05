‘Baqunatón’ contra el covid este sábado en Barranquilla

Una ‘Baqunatón’ es el nombre que se le dio a la jornada de vacunación en horario extendido contra el covid-19 que se cumple este sábado en Barranquilla.



La iniciativa tiene como propósito agilizar el plan de vacunación, especialmente en las personas mayores de 55 años que aún no han iniciado o completado su esquema de vacunación.



Las dosis contra el covid-19 se aplicará en horario extendido de 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en los puntos masivos y en los autoservicios habilitados en centros comerciales de la ciudad.



Esta población de 55 años en adelante se atenderá sin citas programadas; los adultos de 50 a 54 años y de 40 años en adelante con comorbilidades también pueden asistir a esta jornada, pero con previo agendamiento a través del enlace:

http://bit.ly/AgendamientoVacunacion en los siguientes puntos:



• Estadio Romelio Martínez

• Estadio Édgar Rentería

• Coliseo Elías Chegwin

• Escuela Normal La Hacienda

• Punto de vacunación Universidad Simón Bolívar

• Drive Thru (centros comerciales Viva y Mall Plaza).



De igual forma, estarán disponibles varias unidades móviles en diferentes parques y puntos estratégicos de Barranquilla, como son: parqueadero del estadio Metropolitano, parque Venezuela, colegio Pies Descalzos del corregimiento La Playa, parque los Andes y parque Las Nieves.



La jornada de Baqunatón continuará el domingo 29 de mayo en horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. FACEBOOK

En los puntos habilitados en los PASO y los CAMINO, Don Bosco y en las IPS la atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el punto de la Cruz Roja funcionará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



“La jornada de Baqunatón continuará el domingo 29 de mayo en horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y esperamos que en esta fecha, que se celebra el día de las madres, acudan a los puntos habilitados para vacunar la vida”, manifestó el secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, agregando que el Distrito cuenta con suficientes dosis de vacunas covid-19.



