Jornada de vacunación en Barranquilla: más de 80 puntos fijos y móviles disponibles

Con el lema “Llegó el día de ponerse al día” Barranquilla realizará este sábado 27 de enero la primera jornada de vacunación del año 2024.



(Además: Buscan a más de 51 mil ciudadanos que no han reclamado su documento en el Atlántico)



Son más de 80 puntos fijos y móviles para iniciar, reforzar y completar los esquemas de vacunación a toda la población.

El lanzamiento de la jornada en Barranquilla será en el Camino Suroccidente y el horario de atención para este sábado es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en los centros hospitalarios y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) vacunadoras.



También se realizarán actividades casa a casa en algunos sectores de la ciudad, para promocionar e intensificar la búsqueda de la población que no ha completado su esquema de vacunación, tanto del programa regular como de covid-19.

Quienes pueden ir a vacunarse

En esta primera jornada nacional de vacunación la población beneficiaria en el Distrito de Barranquilla es la siguiente:



* Población infantil, menor de 6 años.

* Mujeres gestantes y en edad fértil de 10 a 49 años.

* Población susceptible para covid-19.

* Niños de 9 años contra virus de Papiloma Humano.

* Niñas de 9 a 17 años contra virus de Papiloma Humano.

* Adultos mayores de 60 años.



Las vacunas disponibles para esta primera jornada son: Pentavalente, (Difteria-Tosferina-Tétano o DPT, Influenza tipo B y Hepatitis B), Polio, Rotavirus, Neumococo, Sarampión, Rubéola, Hepatitis A y B, Fiebre Amarilla, Varicela y las vacunas contra el VPH y COVID-19.



La secretaria de Salud del Distrito, Stephanie Araujo Blanco, recalcó que las vacunas son gratis, “invitamos a toda la familia, padres y cuidadores, a que asistan a los puntos de vacunación y se pongan al día, y también le recordamos a la comunidad tener en cuenta algunas medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos”.

