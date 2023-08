La programación de Sabor Barranquilla no se detiene. Este jueves empezó la feria gastronómica, en su edición 16, y el público se dejó contagiar con una agenda cargada de espacios académicos, homenajes a las matronas, variedad de recetas y shows musicales.



(Lea también: Pedro Lambertini, el chef que le pondrá el toque internacional a Sabor Barranquilla)



Pero eso fue apenas la jornada inaugural de un evento que ha llenado de expectativas a los amantes de la cocina, quienes se preparan para tomar apuntes con la presentación de los chefs invitados durante todo este fin de semana.

Por ejemplo, este sábado será el turno para el bogotano Jorge Rausch, quien precisamente pasó por EL TIEMPO para dar un adelanto de lo que será su exposición en la tarima de tradición.



No obstante, también tuvo tiempo para hablar de lo bien que le ha ido a su restaurante Colmillo en su primer mes en esta ciudad, tanto, que planea otro proyecto en la capital del Atlántico y, por último, lanzó una advertencia sobre el pez león.

¿Qué significado tiene su participación en Sabor Barranquilla?

Estos eventos son muy importantes, porque involucran al público general en temas gastronómicos y eso es lo que nosotros hacemos: enseñar gastronomía, enamorar a la gente de la comida, enamorar a la gente de la cocina y esta vez es mucho más especial porque acabo de abrir un restaurante en Barranquilla.

¿A qué se debe esa cercanía de Jorge Rausch con esta ciudad?

Se consiguió el aliado, el socio perfecto, las condiciones se dieron. Y por otro lado, la ciudad viene pasando por un buen momento económico, de crecimiento, no solo en los restaurantes, sino en todo. Entonces, en un gran momento de la ciudad, es un honor y un orgullo poder acompañarlos con mi restaurante.

¿A qué le sabe Barranquilla?

Barranquilla es un público exigente. Tengo que apuntar que hasta el momento me han recibido divinamente, el restaurante anda lleno, gracias a Dios. Eso es algo que agradezco inmensamente. Barranquilla me sabe a gratitud, a progreso, a porvenir, a cosas buenas, la verdad.

¿Qué reflexiones trae a Sabor Barranquilla?

Lo que tratamos en estos escenarios es mostrar un poco de la gastronomía, por otro lado hablar sobre el producto local, hablar sobre la tradición. Y de eso se trata, las portadoras de tradición, estas matronas son las que guardan y van pasando en forma directa las recetas tradicionales de la gastronomía colombiana, de las que nosotros muchas veces nos apoyamos para crear esos platos.

¿Cómo se caracteriza el chef Jorge Rausch en la cocina?

Yo ya soy un veterano, ya llevo más de 27 años en esto. Tengo ya mi estilo muy marcado, tengo mi gastronomía. Uno sí va cambiando, pero ya tengo mi estilo y eso es lo que me caracteriza. Si usted va a un restaurante de Rausch se va a encontrar con unos sabores, con unas tradiciones que me describen y me representan.

¿Cuáles son esas tradiciones?

He trabajo mucho con el tema del pez león, que es esta plaga que está en el mar Caribe FACEBOOK

TWITTER

Son cosas con las que me he involucrado emocionalmente, que les tengo mucho cariño. Por ejemplo, el tema del pez león. He trabajo mucho con el tema del pez león, que es esta plaga que está en el mar Caribe, que nos afecta directamente en sitios como Barranquilla.



Estoy muy involucrado con los fríjoles de Montes de María y un poco de esto es de lo que yo quiero hablar también.

Justamente, ¿Cómo va ese proyecto de responsabilidad social con el pez león?

Ese es un tema que sigue muy vigente y siempre lo va a estar, porque es una plaga que está en el mar Caribe. Pertinente anotarte que ya no solo está en el mar Caribe. Acabo de estar en Turquía y también por allá tienen ya la plaga, entonces es una plaga que se está extendiendo a todos los océanos y que hay que tomarse muy en serio.

¿Qué balance hace hasta ahora de su restaurante Colmillo en Barranquilla?

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rausch, en su restaurante Colmillo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Hay que seguir innovando, seguir trabajando… Y capaz viene algún otro proyectico por allá en Barranquilla FACEBOOK

TWITTER

La gracia es que uno emprenda, que el público lo reciba a uno bien y que se genere todo lo que usted dice, como empleo. Entonces, hasta el momento, encantado. Con mis socios, tenemos un sitio que es absolutamente hermoso, es un regalo para la ciudad, es algo muy bien montado. Que sería absolutamente espectacular en cualquier parte del mundo.



Hay que seguir innovando, seguir trabajando… Y capaz viene algún otro proyectico por allá en Barranquilla. Ya le di ese adelanto.

El público lo espera en Sabor Barranquilla…

Invitar a la gente a que venga a Sabor Barranquilla. Evento de ciudad, evento gastronómico. Vienen cocineros y cocineras fantásticos, varios de ellos muy amigos míos que vale la pena escuchar y aprender de ellos. Así que ahí nos vemos.

Otros detalles de la agenda en la feria gastronómica

Jorge Rausch considera que, para emprender en la cocina, es importante estudiar: “Aprender es importante”.



"Si hubiera una receta para el éxito, sería rico. Lo importante es que el que se quiera meter en esto se prepare bien", expresó.



(Además: Las matronas serán protagonistas en Sabor Barranquilla con la cocina de tradición)



Entretanto, Sabor Barranquilla continúa este viernes con las exposiciones de Heidy Guardo, Carolina Asmar, Melissa Ospina, Carolina Molina, Georges Reiss y Bacilia Murillo, en la tarima de tradición.



Es la misma tarima en la que estará este sábado el chef colombiano Jorge Rausch, entre las 6:50 p. m. y las 7:35 p. m., con el patrocinio de Gases del Caribe.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com