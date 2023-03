Jorge Cadena se abre paso en la industria cinematográfica. El director y productor barranquillero viajó al otro lado del mundo para poner en práctica lo aprendido en su tierra natal, y hoy triunfa en festivales de cines internacionales.



Se radicó en Suiza hace once años y allí, en el 2016, obtuvo una licenciatura en cine en Head, Ginebra, con su película ‘El Cuento de Antonia’, que ganó el Tiger Award en el Festival de cine de Rotterdam.



Cortometraje ‘Flores del otro patio’ muestra a un grupo de activistas queer que utilizan extravagantes acciones para luchar contra las injusticias sociales. Foto: Cortesía Prensa Jorge Cadena

Es una película que habla de un grupo de 'maricones', que a través del performace lucha de las injusticias

Luego obtuvo su maestría en Ecal/Head, en 2018 con ‘Hermanas Jarariju’ que recibió una mención especial en la Berlinale.



En 2019 fue seleccionado para participar en el programa EFP Future Frame en Karlovy Vary, en el Tiff Lab de Toronto en 2020 y en la Berlinale Talents en 2021.



Cadena, quien además es un destacado activista lgtbiq+, saborea las mieles del éxito con su filme ‘Flores del otro patio’, una producción rodada en Barranquilla y el Caribe colombiano, que ha sido recibida de buena manera por la crítica internacional.



‘Flores del otro patio’ conserva un enfoque audaz y distintivo de la narrativa no lineal, la intimidad queer y el poder indígena. Su director y guionista dialogó con EL TIEMPO sobre todo lo que ha representado consolidar su carrera lejos de su tierra y lo que representa este largometraje para él.



“La idea de ‘Flores del otro patio’ nació antes de pandemia, pero tocó pararla hasta que yo pude viajar a Barranquilla. Es una película que habla de un grupo de ‘maricones’, que a través del performace lucha en contra de las minas de carbón en La Guajira”, explica el director.



¿Y por qué abordarlo desde esa perspectiva? Cadena no duda en afirmar que “la situación es tan preocupante y es consciente que nadie mira para allá, no es que los indígenas estén abusando de la mina, es que esa mina entró para destruir su territorio. Después de 35 años aún no ha habido progreso en la región”, explica.



Con el cortometraje, el cineasta busca que se hable del tema, ponerlo sobre la palestra pública. “Que la gente hable de eso, que lo discuta. Yo sé que una película no puede cambiar la situación de un territorio, la vida de ellos, pero aporta a la difusión, para hablar y cuestionar, no solo a nivel local, sino mundial, sobre las problemáticas que se viven a diario en La Guajira”, concluyó.

La premier en Colombia será en el FICCI

El director presentará su cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Cartagena este fin de semana. Foto: Cortesía Prensa Jorge Cadena

‘Flores del otro patio’, que nació de una urgencia y señala con eficacia cómo las personas queer e indígenas sufren la misma discriminación violenta en Colombia, estará presente en el Festival Internacional de Cine de Cartagena.



La premier será este sábado en el Palacio de la Proclamación, a las 4:20 p. m., y el lunes 27, en el Teatro Adolfo Mejía, a las 10 de la mañana.

Ya tiene dos premios internacionales

Con su producción, Cadena y su equipo han sido galardonado con el premio a mejor corto nacional en Kurzfilmtage Winterthur, en Suiza, país en el que se estrenó en noviembre de 2022.



Recientemente, el pasado 14 de marzo, 'Flores del otro patio' recibió el premio especial del jurado South By Southwest (SXSW), en Austin, Texas (EE. UU.).

Se rodó en Barranquilla

Cadena (gorra verde), durante el rodaje del corto ‘Flores del otro patio’, en Barranquilla, su ciudad natal. Foto: Cortesía Prensa Jorge Cadena

El rodaje se hizo en los alrededores del colegio La Enseñanza, en Barranquilla, así como en el barrio la Cangrejera, en el corregimiento de la Playa, y Salgar, entre otros.



Trabajó el guion en compañía de su hermana Li Aparicio, una destacada activista barranquillera, con quien ha trabajado de la mano en varias de sus producciones.