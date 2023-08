Este miércoles, se conoció que el Tribunal de Barranquilla ratificó la condena de 24 años de cárcel contra Jaime Saade por el homicidio de la joven Nancy Mestre en hechos que se presentaron en 1994 en la capital de Atlántico.



Hay que recordar que, luego de que las autoridades brasileñas dieran vía libre a la extradición del sujeto a Colombia, su defensa presentó una solicitud de prescripción del delito, el juzgado la negó y estos apelaron la decisión.

Una vez más, Saade Cormane recibe la negativa a la prescripción solicitada. En esta ocasión, desde la Sala Mixta del Tribunal Superior de Barranquilla, por lo que se mantiene la pena.

La reacción de Martín Mestre

Tras conocer esta decisión del organismo, el padre de Nancy, Martín Mestre, expresó en diálogo con EL TIEMPO su “satisfacción” en el proceso que “se está cumpliendo”, para que el acusado pague su condena.



“Ellos, a mis espaldas, porque desde el Tribunal no me oficiaron en nada, hicieron una reducción de la pena de 27 a 24 años. Menos mal que fue a 24 años, de lo contrario ya hubiera prescrito. Ahora estaban buscando otra vía, para cuando él viniera prescribiera la condena, pero bueno, estoy contento de verdad”, afirmó el hombre.



Martín Mestre no olvida lo que ha luchado durante décadas para ver al señalado asesino de su hija pagar por lo que le hizo aquel 1° de enero de 1994.



“El trabajo mío por 30 años de hacer justicia va a culminar. Ahora falta que lo traigan. Se está haciendo todo lo que hay que hacer”, expresó Mestre.

La joven de 18 años fue asesinada el 1° de enero de 1994 Foto: Suministrado

Más detalles del proceso

Nancy, de 18 años, duró ocho días luchando por su vida en un centro asistencial de la ciudad con señales de abuso. Mientras que el hombre con el que andaba, Jaime Saade, huyó desde entonces. Finalmente, la joven falleció el 9 de enero.



Hasta que fue capturado en 2019 en Brasil por identificación falsa, pero al año siguiente el Supremo Tribunal Federal, con un empate, no pudo definir la solicitud de extradición que hizo Colombia.



Hasta que, en un nuevo intento, el 18 de abril este organismo avaló su traslado al país de origen y el 1° de mayo fue recapturado.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla