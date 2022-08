A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins volvió a insistir en la revisión de los cálculos que determinan la tarifa de energía que se está cobrando a los pueblos del Caribe colombiano.



“Generadoras y transmisoras de energía reportan utilidades semestrales extraordinarias. ¿Cómo no?, si aumentan tarifas de acuerdo IPP, pero sus costos se ajustan más a la inflación. No es el momento de ser motor de inflación”, subraya Pumarejo.

Generadoras y transmisoras de energía reportan utilidades semestrales extraordinarias. ¿Cómo no?, si aumentan tarifas de acuerdo IPP, pero sus costos se ajustan mas a la inflación. No es el momento de ser motor de inflación. pic.twitter.com/t7zZpChXsx — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) August 9, 2022

Pumarejo insiste en que las generadoras y transmisoras se incluyan en las opciones tarifarias del Caribe, “las difieran a largo plazo y revisen el incremento nacional de precios en un momento tan crítico y coyuntural”.



“Las hidroeléctricas, termoeléctricas y redes construidas tienen costos de OPEX donde el acero y el concreto no son el rubro significativo, lo son la mano de obra y costos financieros. Estos no reflejan aumentos del 30 % anual como el IPP. Las represas llenas y las tarifas suben”, indica en otro trino Pumarejo.



El mandatario participó en la reunión de Asocapitales, que se cumplió este miércoles en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, en donde se expuso la situación tarifaria de energía en el Caribe.



“La ‘reforma tributaria’ del Caribe ya llegó! La estamos sufriendo hace meses. Es el incremento de la energía eléctrica. Resta empleos y ahorca hogares. Urge debatir las soluciones que propusimos alcaldes de la región”, puntualiza el alcalde de Barranquilla.

