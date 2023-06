“Los autores están plenamente identificados y en las próximas horas serán aprehendidos por la Policía”.



El anuncio es del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien la tarde de este miércoles reaccionó con fuerza ante los ataques a bala a establecimientos comerciales, que dejan un muerto y tres heridos, por bandas de criminales que demandan el pago de extorsiones.

Autores intelectuales de extorsiones en Barranquilla se encuentran en cárceles fuera de la ciudad, denuncia Alcalde @jaimepumarejo .Propone revolcón en @INPEC_Colombia pic.twitter.com/woinbv8Z85 — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) June 28, 2023

En las últimas horas la situación en Barranquilla y su área metropolitana se ha vuelto tensa, como consecuencia del accionar de criminales que desde la cárcel estarían ordenando a presionar a los comerciantes a pagar una cuota para dejarlos trabajar.



El domingo se registró un ataque a bala contra el club nocturno Siglo XXI, que dejó dos heridos, es el segundo que sufre. Ese mismo día fue asesinado el trabajador de una estación de gasolina, y el martes fue herido otro. Todos los casos están relacionados con extorsiones.



El presidente de la junta de Fendipetróleo, Jairo Gómez Fontalvo gremio que agrupa a los propietarios de estaciones de gasolina, advirtió de un posible cierre de 24 o 48 horas de las estaciones de servicio por lo critico de la situación.

Urgente!! Cansados de las extorsiones, Estaciones de Servicio de Barranquilla y Soledad comienzan a contemplar la posibilidad de adelantar un cese de actividades. De hecho varias bombas de gasolina ya decidieron cerrar en puntos críticos de Soledad. @AtlanticoEmi y @zonacero… — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) June 28, 2023

Por cuenta de las llamadas y mensajes extorsivos vía WhatsApp, son cinco las estaciones que han cerrado sus puertas por temor a ser atacado por parte de estas organizaciones criminales.



“Por eso exigimos garantía de las autoridades. Que el Estado nos garantice la prestación de este servicio público, esto se lo pedimos a las autoridades policivas y militares”, indicó el presidente de Fedipetroleo, Atlántico.

Las ordenes vienen desde las cárceles: Pumarejo

Para salirle al pasado a la situación, Pumarejo aseguró que se tiene información que los autores intelectuales, que dieron las órdenes de estos ataques, quienes están ubicados en dos cárceles afuera del departamento del Atlántico.

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo durante su mensaje a los barranquilleros. Foto: Captura de video

“No podemos permitir que cada mes tengamos que volver a pedirle al Inpec que no permita que les faciliten celulares a estos criminales de alta peligrosidad”, sostiene Pumarejo en un video que grabó y entregó a los medios.



El mandatario barranquillero alza el tono de la voz para señalar que ante la falta de control en las cárceles los encargados de esa tarea se están volviendo cómplices de delitos, extorsiones y de atentados homicidas.



“Si no van a cumplir con su mandato legal pues liquidemos desde mañana esa institución que no cumple con lo único que tiene que hacer: cuidar a los presos y asegurarse que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, subrayó.



Por último reclamó a los congresistas y senadores que debatan y legislen sobre el tema de la seguridad como uno de los principales problemas del Estado en estos momentos.



“Queremos caminar por las calles tranquilos y queremos que los criminales estén tras las rejas. Nadie que utilice un arma de fuego debería tener beneficios y poder terminar en casa por cárcel o peor aún caminando por las calles”, puntualizó.

