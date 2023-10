Alcalde Jaime Pumarejo deja en manos de la justicia el futuro de recursos a Transmetro

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió este viernes a lo informado por el Ministerio de Hacienda en las últimas horas sobre la posibilidad que existe de embargar los recursos girados a Transmetro.



En sus declaraciones, el mandatario del Distrito indicó “que sea la justicia la que decida” sobre el futuro de los 27.200 millones de pesos que el gobierno nacional envió el mes pasado al ente gestor con el fin de cubrir el déficit del sistema.

Hay que recordar que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda advirtió al magistrado Jorge Eliecer Fandiño, del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico que estos recursos “son inembargables, por ser dineros del presupuesto general de la Nación”.



Ante este panorama, el alcalde Pumarejo dejó en manos de la justicia la destinación del dinero e insistió en que a los operadores del sistema de Barranquilla no se les puede entregar un “cheque en blanco”.



De igual manera, les recordó a estos el compromiso que tienen con el mantenimiento de la flota y que, a medida que cumplan con este aspecto, Transmetro les girará los recursos que correspondan.

El sistema de Transmetro mueve unos 75 mil usuarios diarios. Foto: Cortesía Transmetro

Más detalles sobre los recursos a Transmetro

Entretanto, la Dirección General de Apoyo Fiscal indicó: “Los recursos de que trata la Resolución 2246 de 2023 no pierden su naturaleza de recursos del Presupuesto General al ser girados a los entes gestores (en este caso Transmetro SAS), toda vez que los entes gestores se configuran en la operación presupuestal como simples pagadores del déficit operacional y no adquieren nunca el dominio de los recursos”.



Por su parte, los actuales operadores del sistema masivo de transporte Transmetro pidieron a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello que se investigue la destinación de dichos recursos.



Toda vez que, según aseguran, ese dinero fue utilizado para pagar un embargo del Distrito.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla