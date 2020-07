Polémicas declaraciones de Jaime Pumarejo sobre UCI en Barranquilla

Rechazo y malestar. Eso es lo que han causado entre los ciudadanos las recientes declaraciones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien aseguró que "todo el mundo ahora quiere una UCI; están de moda", cuando se encontraba en una entrevista para un medio local.

(Lea también: Hinchas del Junior violaron el aislamiento con un sepelio masivo)

El mandatario se encontraba compartiendo la actualidad del estado de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y la importancia de su uso en la capital del Atlántico, donde la ocupación de camas en esta área se encuentra entre un 80 y 85 por ciento, según cifras de la Secretaría de Salud del Distrito.



"Somos el departamento con más UCI por habitante en Colombia, pero ¿qué pasa? Todo el mundo ahora quiere una UCI; están de moda. Entonces hay alguien enfermo y dice: 'yo necesito una UCI'. Pero el médico no ha dicho que la necesitas", manifestó.

Atlántico y #Barranquilla han puesto casi la mitad d muertos del país por #COVID_19



“Todo el mundo ahora quiere una UCI, están de moda”. La irrespetuosa frase del Alcalde @jaimepumarejo



Rechazamos esas expresiones d burla en medio d una crisis tan dolorosa para tantas familias. pic.twitter.com/X3DcEqdrIH — #UnCaféPorBarranquilla (@UnCafePorQuilla) July 1, 2020

En el video, Pumarejo agregó que el proceso a seguir en el caso de que una clínica no vea necesario disponer de una cama en este nivel de complejidad para un paciente es hospitalizarlo.



"La gente cree que una UCI es que te cuiden mejor, pero no. Una UCI es que te metieron un tubo porque ya no respiras por tus propios medios, que te pusimos boca abajo para ver si sobrevives", explicó.



(Le recomendamos leer: Daniel Quintero anuncia drásticas medidas en Medellín por covid-19)

Los comentarios fueron rechazados por los internautas en las redes sociales, espacio donde se hizo viral el video. Los usuarios en línea cuestionaron las expresiones que usó el alcalde de la ciudad para referirse a la situación.



"Realmente es una falta de respeto hacia los ciudadanos. A ese señor le faltan sentimientos de empatía y solidaridad. Cree que maneja un lenguaje irreverente y resulta siendo hiriente", señaló Marisabel Polo, una de las personas que criticó la posición del mandatario.

Realmente es una falta de respeto hacia los ciudadanos.

A ese señor le faltan sentimientos de empatía y de solidaridad; cree que maneja un lenguaje irreverente y resulta siendo hiriente. Apostemos a la #CulturaCiudadana#AlertaRojaBarranquilla — Marisapolo (@Marisabelpolo) July 1, 2020

Hasta este miércoles, el INS reportó en Barranquilla 372 nuevos casos de covid-19 y 49 fallecimientos, de los 65 decesos totales en Atlántico. En el Distrito, hay un total de 13.125 personas contagiadas y 723 muertos por el coronavirus.

BARRANQUILLA